AADL 3, Fixation des prix et date du paiement : l’agence répond aux rumeurs

Depuis plusieurs jours, des publications non officielles circulent sur les réseaux sociaux affirmant que l’AADL aurait fixé les prix des logements du programme AADL 3 et programmé le paiement du premier versement. Ces informations, largement partagées, ont rapidement semé la confusion et suscité des interrogations légitimes chez les souscripteurs.

Face à cette situation, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement a réagi fermement par voie de communiqué. Elle a démenti catégoriquement ces affirmations, précisant qu’aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. L’AADL rappelle que toutes les informations relatives à ce programme sont diffusées exclusivement via son site web officiel (www.aadl.dz) et ses canaux numériques certifiés.

Mise en garde et appel à la vigilance

L’agence met en garde les citoyens contre les dangers de la désinformation, en particulier dans une phase aussi sensible que celle du traitement des dossiers. Elle invite les souscripteurs à ne pas relayer d’informations non vérifiées, et à faire preuve de discernement face aux contenus diffusés sur des pages non officielles.

Par ailleurs, l’AADL a annoncé qu’elle se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs ou diffuseurs de fausses nouvelles visant à perturber l’ordre public ou à semer la panique parmi les bénéficiaires.

Enfin, l’agence a réitéré son engagement à communiquer en toute transparence et au moment opportun chaque étape du programme. Les souscripteurs AADL 3 sont donc appelés à la patience, et à suivre uniquement les publications officielles pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation.