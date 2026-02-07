AADL 3 et ordres de paiement : l’APOCE met fin à la confusion

L’APOCE a publié une mise au point officielle afin de démentir des informations largement relayées sur les réseaux sociaux, faisant état de l’existence d’une plateforme numérique qu’elle aurait lancée ou gérée pour le téléchargement des ordres de paiement liés au programme « AADL 3 ».

Dans son communiqué, l’APOCE affirme que ces allégations sont totalement infondées, précisant qu’elle ne possède ni n’a lancé aucune plateforme numérique en lien avec le téléchargement des ordres de paiement ou toute autre procédure technique relevant du programme AADL 3.

L’organisation rappelle que sa seule prise de position concernant le programme AADL 3 s’est matérialisée par l’envoi d’une lettre ouverte adressée au directeur général de l’Agence AADL. Cette démarche faisait suite aux préoccupations exprimées par plusieurs souscripteurs provisoirement acceptés, confrontés à un dysfonctionnement technique les empêchant d’accéder à leurs ordres de paiement, ainsi qu’à l’absence d’affichage du type de logement sur la plateforme officielle.

Selon l’APOCE, cette initiative avait pour unique objectif d’appeler à la clarification de la situation, de rassurer les souscripteurs concernés et de procéder à la régularisation de leurs dossiers avant l’expiration des délais de paiement. L’organisation insiste sur le fait qu’il s’agit là du seul et unique positionnement officiel qu’elle a adopté sur ce dossier.

Face à la propagation de fausses informations, l’APOCE appelle les citoyens et les souscripteurs à faire preuve de vigilance, à éviter de relayer des contenus non vérifiés et à s’appuyer exclusivement sur les pages officielles de l’organisation ainsi que sur les communications des institutions concernées pour s’informer.

L’organisation souligne que la diffusion de rumeurs et d’informations erronées est susceptible de créer une confusion préjudiciable aux souscripteurs, notamment dans un dossier sensible comme celui du logement, et réaffirme son engagement à défendre les droits des consommateurs dans un cadre strictement légal et transparent.

🟢 A LIRE AUSSI : AADL 3 : Flou sur les types de logements, blocage de la plateforme… l’APN demande des explications

AADL 3 : la BDL rejoint le dispositif de financement des logements en location-vente

Les souscripteurs au programme AADL 3 peuvent désormais bénéficier d’un nouvel appui bancaire. Le dispositif de financement des logements en formule location-vente a été renforcé avec l’intégration de la Banque de développement local (BDL), qui assurera le financement du paiement des cinq tranches relatives à l’acquisition des logements, toutes catégories confondues.

L’information a été annoncée par le directeur général de la BDL, Mohamed Moubarak, lors d’une déclaration à la Radio nationale. Le responsable a confirmé le lancement immédiat de cette opération, indiquant que la banque entamait, dès à présent, le financement des tranches destinées aux souscripteurs du programme AADL 3.

Les bénéficiaires intéressés sont invités à se présenter dans les agences de la BDL afin de déposer leurs dossiers de demande. Ce dispositif concerne l’ensemble des logements AADL 3, qu’il s’agisse de logements de type F3 ou F4, une précision de nature à dissiper les interrogations liées à l’éligibilité de certaines typologies.

Une condition essentielle pour accéder au financement

Le directeur général de la BDL a toutefois précisé que l’accès à ce financement est conditionné par le dépôt d’un engagement de domiciliation de salaire auprès de la banque. Cet élément constitue le critère principal d’acceptation du dossier.

Insistant sur le caractère généralisé de la mesure, Mohamed Moubarak a affirmé que ce financement est ouvert à l’ensemble des souscripteurs, sans exclusion, mettant ainsi un terme aux spéculations concernant d’éventuelles restrictions.

Avec l’entrée de la BDL dans ce dispositif, les souscripteurs disposent désormais d’une alternative supplémentaire, en plus de la CNEP-Banque, qui propose déjà un financement avec un taux de bénéfice bonifié de 1 %. Cette diversification de l’offre bancaire devrait faciliter le règlement des tranches et contribuer à réduire la charge financière pesant sur les ménages, tout en soutenant l’avancement du programme AADL.