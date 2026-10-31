AADL 3 : Belaribi donne le coup d’envoi de la distribution dans 12 wilayas

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé ce samedi le coup d’envoi de la distribution de la première tranche du programme « AADL 3 », comprenant 3 789 unités réparties sur 12 wilayas.

Le ministre a souligné que le parcours du programme « AADL 3 » franchit une étape décisive, passant de la plateforme d’inscription en 2024 au traitement des dossiers en 2025, pour aboutir aujourd’hui à la phase de lancement des chantiers et de livraison des logements en 2026.

« Le critère de notre réussite ne réside pas dans ce que nous annonçons, mais dans ce que nous réalisons sur le terrain », a-t-il affirmé avec fermeté.

Il a par ailleurs précisé qu’une enveloppe globale de 850 000 unités résidentielles a été inscrite au titre des lois de finances 2025, 2026 et 2027 afin d’assurer la réalisation intégrale du programme « AADL 3 ».

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Le premier responsable du secteur a conclu en rappelant que cette opération s’inscrit au cœur du plan national initié par le président de la République, lequel vise la réalisation et la distribution de deux millions de logements sur la période 2025-2029 — un engagement fort qui témoigne de la volonté continue de l’État de préserver le caractère social de sa politique du logement.

Belaribi amorce la distribution massive de plus de 133 000 logements ce 1er novembre

À la veille des célébrations marquant le 72ᵉ anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération nationale, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a acté le lancement d’une opération d’envergure nationale.

Dès ce dimanche 1er novembre 2026 à 10h00, pas moins de 133 780 unités logistiques, toutes formules confondues, seront attribuées sur l’ensemble du territoire national.

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Cette distribution massive vient concrétiser les engagements de l’État en matière d’accès au logement et de résorption du déficit cumulé. Lors de son intervention ce samedi, le premier responsable du secteur a détaillé la répartition sectorielle de ce quota record :

Logement public locatif (LPL) : 36 865 unités

Lotissements sociaux : 36 382 parcelles

Aides au logement rural : 27 440 subventions

Logement promotionnel libre (LPL) : 17 538 unités

Logement promotionnel aidé (LPA) : 11 566 unités

Vente en location (AADL 3) : 3 789 unités

Logement promotionnel public (LPP) : 200 unités

Cette opération symbolique, adossée à la célébration du 1er Novembre, marque une étape décisive dans le déploiement des programmes d’habitat à travers l’ensemble des wilayas du pays.