Top départ pour la 2ᵉ tranche AADL 3 : les montants de la première phase dévoilés

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a procédé, ce jeudi, à l’ouverture du paiement de la deuxième tranche pour les souscripteurs du programme AADL 3.

Afin de faciliter le processus de règlement pour les bénéficiaires, l’agence a opté pour un étalement de cette tranche en deux phases distinctes.

Il convient de rappeler que la deuxième tranche représente 7 % du coût total du logement, soit un montant global de 300 000 DA (30 millions de centimes).

Pour les appartements de type 4 pièces (F4), la première phase de ce paiement s’élève à 150 000 DA (15 millions de centimes).

Un paiement échelonné ciblant les premiers bénéficiaires

Quant aux logements de 3 pièces (F3), dont la tranche totale s’élève à 240 000 DA (24 millions de centimes), les souscripteurs devront verser 120 000 DA (12 millions de centimes) au titre de cette première phase.

Toutefois, cette opération ne concerne pas l’ensemble des souscripteurs pour le moment. L’émission des ordres de versement relatifs à cette deuxième tranche a été réservée exclusivement aux premiers bénéficiaires prévus pour la livraison.

Pour mémoire, l’agence AADL avait lancé la première phase de paiement de la première tranche — représentant 50 % de son montant total — le 21 décembre 2025.

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La valeur globale de cette première tranche avait été fixée à 343 000 DA pour les logements de 3 pièces et à 431 500 DA pour les logements de 4 pièces, avec la possibilité d’un règlement en deux étapes sur une période maximale de trois mois, conformément aux délais figurant sur les ordres de versement.

Le 20 avril 2026, l’agence avait lancé la seconde phase de paiement de la première tranche, avant d’accorder un délai supplémentaire aux souscripteurs en prolongeant l’échéance jusqu’au 20 juin 2026

Premières livraisons prévues pour le 1er Novembre

Par ailleurs, le lancement imminent d’un quota complémentaire de 300 000 unités logement issues du programme AADL 3 est attendu à travers plusieurs wilayas du pays.

Concernant le calendrier des livraisons, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a révélé qu’une première distribution de logements de ce programme sera effectuée à travers plusieurs wilayas à l’occasion de la célébration du 72ᵉ anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération nationale, le 1er novembre prochain.

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