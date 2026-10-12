Belaribi fixe la date de la 2ᵉ tranche AADL 3 : vers un paiement en deux temps ?

Les souscripteurs du programme de location-vente devront bientôt remettre la main au portefeuille. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a indiqué que les ordres de versement liés à la deuxième tranche AADL 3 seront mis à disposition d’ici 48 heures.

Une annonce qui tombe à quelques semaines seulement de la première distribution de clés, programmée pour le 1er novembre.

La deuxième tranche AADL 3 ouverte au paiement sous 48 heures

Le lancement de l’opération concerne l’ensemble des souscripteurs du programme. Concrètement, les ordres de versement seront générés et accessibles aux intéressés dans un délai de deux jours. Chacun pourra alors s’acquitter du montant réclamé selon les modalités déjà rodées lors des échéances précédentes.

Cette séquence prolonge un calendrier entamé au printemps dernier. Les souscripteurs avaient déjà été appelés à régler, au mois d’avril, la seconde moitié du premier versement AADL 3, une étape franchie intégralement en ligne via la plateforme officielle de l’agence.

Le ministère justifie cette cadence par la nécessité de solder rapidement les formalités administratives. Objectif affiché : refermer définitivement le volet souscription et sécuriser le recouvrement des sommes dues, afin que les chantiers ne souffrent d’aucun décalage financier.

🟢 A LIRE AUSSI : AADL 3 : quelles wilayas recevront les premiers logements le 1er novembre ?

Un paiement en deux temps à l’étude pour soulager les ménages

Selon le ministre, les services de son département examinent l’hypothèse d’un découpage de cette tranche en deux paiements distincts. Le but est clair : réduire la pression exercée sur les budgets domestiques en étalant l’effort financier.

Cette réflexion ne surgit pas de nulle part. Plusieurs élus avaient déjà alerté le gouvernement sur l’inadéquation entre les échéances imposées et les capacités réelles des ménages.

En mai dernier, des parlementaires avaient notamment réclamé un report du délai de versement fixé au 20 mai, évoquant aussi bien le contexte des fêtes religieuses que des blocages rencontrés au guichet bancaire.

D’autres voix s’étaient élevées dans le même sens. La députée Khawla Talbi avait, elle aussi, plaidé pour un assouplissement du calendrier de paiement, estimant que des délais trop courts fragilisaient le pouvoir d’achat des souscripteurs. Le fractionnement envisagé aujourd’hui apparaît donc comme une réponse directe à ces interpellations répétées.

🟢 A LIRE AUSSI : AADL 3 : premières clés le 1er novembre, ce que les 950 000 souscripteurs doivent savoir

Les premières clés AADL 3 attendues le 1er novembre

Parallèlement à ce volet financier, le ministère de l’Habitat confirme son calendrier de livraison. Les tout premiers logements du programme seront remis le 1er novembre prochain. Cinq pôles ont été retenus pour cette vague inaugurale : Mascara, M’Sila, Ouargla, Chelghoum Laïd dans la wilaya de Mila, ainsi qu’Oum El Bouaghi.

La date n’a rien d’anodin. Elle correspond au 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Libération nationale, un symbole régulièrement mobilisé par les autorités pour les grandes opérations de distribution.

Seuls les sites dont le taux d’avancement est le plus élevé figurent dans cette première série, comme l’avait précisé le ministre lors de l’annonce officielle du rendez-vous de novembre.

Le volume de dossiers en jeu donne la mesure du chantier. Près de 950 000 souscripteurs ont déjà honoré leur première tranche, mais tous ne recevront pas leurs clés dès la première vague. Les autres devront patienter que leurs chantiers respectifs atteignent le stade requis.

Ce que les souscripteurs doivent surveiller dans les prochains jours

La vigilance s’impose sur le portail électronique de l’agence. C’est par ce canal que transitent les ordres de versement et que s’effectuent les règlements, aucune opération en espèces au guichet n’étant prévue dans le dispositif actuel.

Les souscripteurs ont donc intérêt à vérifier régulièrement leur espace personnel dès l’ouverture de l’opération.

Un paiement effectué dans les temps conditionne la suite du parcours, de l’affectation du logement jusqu’à la signature finale.

Reste à connaître la décision définitive sur le découpage de la tranche. Si elle se confirme, elle modifiera sensiblement le calendrier de paiement AADL 3 et offrira une respiration bienvenue à des centaines de milliers de foyers engagés dans le programme.

🟢 A LIRE AUSSI : Fin du cash : le PLF 2027 prévoit un nouvel avantage pour encourager le paiement électronique