AADL 3 : Deux mois après les inscriptions, Belaribi dévoile les prochaines étapes du programme 

Alger, le 30 septembre 2024 – Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a fait le point sur le programme ambitieux de logement en Algérie.

Réuni hier à Alger, le ministre a passé en revue les avancées significatives réalisées dans le secteur du logement. Cette réunion d’évaluation a été l’occasion de dresser un bilan détaillé de l’opération de distribution de logements, toutes formules confondues, et d’anticiper les défis à venir.

Le ministre a souligné la détermination du gouvernement à atteindre l’objectif de 2 millions de logements, un engagement pris par le président de la République. Dans cette perspective, une attention particulière a été accordée aux mesures à mettre en œuvre pour sécuriser les terrains nécessaires à la réalisation de ce programme colossal, notamment pour le projet AADL 3.

Le gouvernement algérien ambitionne en effet de réaliser deux millions de logements d’ici 2029, conformément aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune.

AADL 3 et autres projets : Un bilan positif et des perspectives prometteuses

Les participants à cette réunion, parmi lesquels les hauts responsables du ministère, et les directeurs des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de 12 wilayas, ainsi que les directeurs généraux de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), ont évoqué les modalités d’établissement des actes de propriété de ces terrains, en prévision de leur affectation à la construction.

Le directeur général de l’habitat a présenté, à cette occasion, un bilan détaillé de la distribution des logements réalisée à l’occasion du 5 juillet 2024, soit 251 890 unités réparties entre les différentes formules de logement, notamment :

Le logement public locatif,

Le logement promotionnel aidé (participatif),

La formule de vente par location (AADL),

Les logements ruraux et les parcelles sociales.

Belaribi a salué les efforts déployés par les cadres du secteur et a souligné l’importance du logement rural dans l’équation de l’offre de logement. Il a également mis en avant le succès du programme AADL, qui a permis de distribuer 67 370 logements à l’occasion de la fête de l’Indépendance, témoignant ainsi de l’expertise acquise par l’agence.

En ce qui concerne le prochain programme de distribution prévu pour le 1ᵉʳ novembre prochain, le ministre a annoncé une importante opération de mise en service de logements de toutes les formules à travers le territoire national.

Pour conclure, Belaribi a remercié l’ensemble des cadres du secteur pour leurs efforts qui ont permis de distribuer 1,7 million de logements à la fin de l’année écoulée, rappelant ainsi l’engagement pris par le président de la République de réaliser deux millions de logements.