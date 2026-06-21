AADL 3 : Dernier rappel avant expulsion du programme pour cette catégorie

L’AADL hausse le ton. L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement a commencé à adresser des notifications d’avertissement directement sur les espaces personnels en ligne des souscripteurs du programme AADL 3 qui n’ont toujours pas honoré la première partie de la première tranche.

Un dernier sursis de 15 jours leur est consenti à compter de la réception de ce message. Passé ce délai, l’agence prévient qu’elle appliquera les mesures légales et réglementaires en vigueur.

AADL 3 : une notification directe sur l’espace en ligne des concernés

Le message ne passe pas par voie postale ni par communiqué public. Il est transmis directement dans l’espace personnel de chaque souscripteur défaillant sur la plateforme officielle.

L’agence y rappelle que les ordres de versement étaient pourtant accessibles depuis un moment et que les échéances initiales sont désormais dépassées.

Ce rappel direct en ligne s’inscrit dans la procédure 100 % numérique du programme AADL 3, où toutes les étapes s’effectuent sur internet sans passage au guichet .

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15 jours pour régulariser : ce que risquent les les retardataires

Le sursis accordé est ferme et non négociable selon les termes de la notification. Quinze jours à compter de la réception du message en ligne. Si ce nouveau délai n’est pas respecté, l’AADL se réserve le droit d’engager les mesures légales et réglementaires prévues dans ce type de situation.

L’agence ne précise pas explicitement la nature de ces sanctions dans son message. Mais le cadre contractuel du programme location-vente prévoit, en cas de non-paiement, la résiliation pure et simple du dossier. Les souscripteurs concernés ont donc tout intérêt à agir sans attendre.

Le règlement s’effectue exclusivement par voie électronique, via le portail officiel. Une convention conclue entre l’AADL, Algérie Poste et la Banque nationale de l’habitat permet également d’utiliser l’application BaridiMob pour finaliser le paiement.

Un calendrier de paiement qui a déjà suscité des tensions

Ce rappel intervient dans un contexte où les délais de paiement du programme AADL 3 ont fait l’objet de vives discussions depuis plusieurs semaines.

En mai dernier, des députés avaient saisi le ministre de l’Habitat pour dénoncer un calendrier jugé mal ajusté, coïncidant avec la période de l’Aïd al-Adha et ses charges financières supplémentaires pour les familles.

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La pression avait porté ses fruits. Le 16 mai dernier, l’AADL avait officiellement prolongé de 30 jours supplémentaires la période de paiement de la deuxième étape de la première tranche, ciblant les souscripteurs devant régler 50 % du premier versement ainsi que ceux ayant changé de catégorie de logement.

Cette prolongation avait été accompagnée d’une mise à disposition du numéro vert 3040 pour répondre aux questions des bénéficiaires.