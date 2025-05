AADL 3 – Communiqué important : Voici le dernier délai pour remplir le dossier

L’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) a informé les inscrits au programme AADL 3 que la date du 20 mai 2025 a été fixée comme ultime échéance pour finaliser l’activation des comptes et le téléchargement des dossiers.

L’agence a rappelé que les bénéficiaires en retard avaient déjà été alertés le 15 avril dernier, les invitant à se connecter à la plateforme www.aadl.dz pour compléter les démarches nécessaires.

Dans son communiqué, l’AADL a insisté sur l’importance de régulariser la situation avant l’expiration du délai imparti, afin d’éviter toute exclusion du dispositif.

Les personnes concernées doivent donc activer leur compte et télécharger leur dossier avant la date butoir, sous peine de perdre leur éligibilité au programme. L’AADL insiste sur l’importance de respecter ce délai pour éviter toute exclusion définitive.

L’Algérienne des Eaux prend en charge la gestion des quartiers AADL

Parallèlement aux développements concernant le programme AADL 3, des changements sont en cours concernant la gestion des services d’eau dans les quartiers AADL.

L’Algérienne des Eaux a entamé les démarches pour transférer la gestion des services de l’eau de l’agence AADL vers sa propre structure, comme l’a confirmé Salah Eddine Cheraiat, directeur des clients et de la communication.

Cette déclaration a été faite lors d’une journée d’information organisée par l’entreprise à Alger, où il a détaillé le mécanisme et les objectifs de ce transfert.

Cheraiat a expliqué que des équipes techniques conjointes, composées de représentants de l’Algérienne des Eaux et de l’agence AADL, procéderont à une évaluation complète des infrastructures hydrauliques.

Il a précisé que cette opération couvre les réseaux de distribution, les réservoirs et les stations de pompage, et a déjà débuté à Blida.

Le responsable a indiqué que le processus s’étendra progressivement aux autres quartiers AADL à travers le pays, selon un calendrier établi.

Toutefois, il a exempté quatre wilayas de cette opération : Alger, Oran, Constantine et Tipaza, où la gestion reste assurée par d’autres entreprises.

Cheraiat a affirmé que le transfert de gestion se fera via des conventions avec les unités locales de l’Algérienne des Eaux, une fois les évaluations terminées.

Concernant le coût financier, il a souligné qu’il sera déterminé ultérieurement, après la finalisation des diagnostics sur le terrain.

Selon lui, cette mesure vise à améliorer la gestion des infrastructures de distribution d’eau dans les quartiers d’habitation relevant d’AADL.