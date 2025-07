AADL 3 : Comment accéder à votre résultat et que faire en cas de rejet ?

Les souscripteurs au programme AADL 3 (location-vente), tant attendus par des milliers d’Algériens, peuvent enfin consulter les résultats d’étude de leurs dossiers. L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a lancé une nouvelle étape cruciale à travers sa plateforme officielle www.adl.dz, permettant aux inscrits de vérifier s’ils ont été acceptés ou non, et de déposer un recours en cas de rejet.

Chaque souscripteur est invité à se connecter au site web de l’AADL en saisissant ses identifiants. Une fois connecté, il devra accéder à la rubrique « Souscription », puis cliquer sur l’onglet « Accepté » pour consulter le verdict. En cas d’acceptation, un message s’affichera confirmant la validation provisoire du dossier.

Recours possible pour les dossiers refusés

Pour les souscripteurs ayant reçu une réponse défavorable, la procédure est également clarifiée. En accédant à la rubrique « Non accepté », le souscripteur découvrira le motif précis du refus ainsi que la liste des documents à fournir pour un réexamen du dossier. Il pourra ensuite cliquer sur « Recours » pour téléverser les justificatifs demandés. Une fois les documents transmis, une notification apparaîtra pour confirmer la bonne réception du recours.

Cette phase est déterminante pour de nombreux Algériens espérant bénéficier d’un logement dans le cadre de l’AADL 3. L’agence rappelle que seuls les recours complets et déposés dans les délais seront examinés. Une fois la seconde étude achevée, les décisions définitives seront publiées sur le même portail.

Ce dispositif vise à assurer transparence, équité et accessibilité dans la gestion des demandes de logement, tout en donnant une seconde chance aux dossiers initialement rejetés.

AADL 3 : pour l’accès au logement en Algérie

Le programme AADL 3, officiellement lancé le 5 juillet 2024, représente la troisième phase du dispositif national de location-vente, destiné aux Algériens à revenus moyens. Comme les éditions précédentes (AADL 1 en 2001 et AADL 2 en 2013), ce programme vise à permettre à des centaines de milliers de citoyens d’accéder à la propriété à des conditions avantageuses, tout en soutenant le secteur du BTP et la planification urbaine du pays.

Ce nouveau programme se distingue donc par une approche entièrement numérique : les inscriptions se font exclusivement en ligne via la plateforme www.aadl.dz, ce qui garantit transparence, rapidité et égalité des chances entre tous les postulants. L’engouement a été immédiat : plus d’1,4 million de citoyens se sont inscrits dans les premières semaines, preuve que l’attente pour un logement accessible reste très forte dans tout le territoire national.

Une formule qui concilie mensualités raisonnables et logement durable

AADL 3 reprend le principe clé de la formule location-vente : le bénéficiaire paie des mensualités sur une durée de 25 à 35 ans, tout en occupant son logement. Le prix total est plafonné et subventionné par l’État, avec un apport initial modeste. Les logements proposés sont principalement de type F3 et F4, intégrés dans des pôles urbains dotés d’écoles, centres de santé, mosquées, équipements sportifs et commerces.

Les nouveautés d’AADL 3 sont nombreuses : un accent mis sur la qualité de construction, une meilleure isolation thermique, l’introduction du chauffage central, et une priorité donnée aux entreprises de réalisation 100 % algériennes. Le programme s’inscrit dans une volonté de produire des logements modernes, durables et mieux intégrés à leur environnement urbain.

Le calendrier prévoit une étude progressive des dossiers, suivie de la publication des résultats, du choix du site, puis du paiement des tranches et de l’attribution finale des logements. À travers ce programme, l’État espère répondre à la demande pressante en logements tout en modernisant la gestion et l’urbanisme résidentiel en Algérie.