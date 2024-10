AADL 3 : Belaribi lève le voile sur les prochaines étapes

Hier, dimanche 13 octobre 2024, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé la réunion technique visant à préparer les décrets relatifs au programme AADL 3.

Cette rencontre, qui s’est tenue au siège du ministère, a rassemblé le directeur général de l’Agence Nationale d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL), les responsables des affaires juridiques et commerciales des directions régionales de l’agence, ainsi que les cadres centraux du ministère.

Au cours de cette réunion, les instructions cruciales concernant le programme AADL 3 ont été émises. Et les propositions de la commission technique ont été examinées.

AADL 3 : des réformes en vue pour une meilleure gestion du nouveau programme

La réunion a été essentiellement portée sur les modalités de traitement des demandes d’achat de logement dans le cadre de la vente en location. Ainsi que sur les méthodes de traitement des demandes de garant et les conditions.

Ces décisions, proposées par la commission technique, permettront de compléter le décret exécutif N° 24-203 qui est publié depuis juillet 2024, lors de la modification du décret N° 01-105.

Mohamed Tarek Belaribi a insisté sur l’importance de ces directives afin d’améliorer le programme du logement.

Il souligne également l’expertise et l’expérience acquise par les équipes de l’AADL au cours des deux programmes précédents. Selon le ministre, cela constitue un atout majeur. Qui permettra d’améliorer la gestion et le suivi des abonnements à l’AADL 3.

Belaribi met en place des conditions claires pour encadrer les demandes de logement

L’équité et la transparence ont également été discutées lors de la récente réunion technique. En effet, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville mettra en place des mécanismes de pointe. Dans le but de garantir la distribution équitable des logements.

Cela dit, avant d’attribuer les logements sociaux, les équipes vérifieront rigoureusement les conditions d’éligibilité. La priorité est donc à ceux qui sont réellement dans le besoin.

En définitive, la réunion qui s’est tenue hier au siège du ministère vise à améliorer le programme AADL3. Permettant ainsi de garantir une gestion juste et efficace des demandes de logements en Algérie.