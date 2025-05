AADL 3 : Belaribi dévoile le nombre des souscripteurs admis au programme

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed-Tarek Belaribi, a dévoilé le nombre des souscripteurs admis au programme AADL 3. Il a également révélé qu’une enquête approfondie va se poursuivre afin que la distribution des logements se fasse d’une manière légale.

Le 11 mars dernier, l’Agence d’amélioration et du développement du logement (AADL) a lancé une plateforme numérique aux souscripteurs au programme AADL 3 afin d’activer leurs comptes et télécharger ainsi leur dossier.

Environ deux mois après le lancement de cette opération numérique, le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, vient d’annoncer des nouvelles. Il affirme que le traitement des dossiers a déjà commencé et révèle le nombre des souscripteurs admis au programme, lancé le 5 juillet 2024.

« L’activation des comptes et le téléchargement des dossiers sur la plateforme numérique se sont déroulés dans de très bonnes conditions. L’agence AADL a commencé à traiter les dossiers des souscripteurs. Jusqu’à présent, plus de 900 000 souscripteurs ont été admis. Autrement dit, ils sont préalablement éligibles pour l’acquisition d’un logement dans le cadre du programme AADL 3 », a-t-il révélé, dans une conférence de presse tenue en marge de sa visite au Salon international du bâtiment.

Rappelons que l’agence AADL a informé les souscripteurs au programme AADL 3 que la date du 20 mai 2025 a été fixée comme ultime échéance pour finaliser l’activation des comptes et le téléchargement des dossiers.

Belaribi annonce des enquêtes approfondies

Dans ce même sillage, le premier responsable du secteur de l’habitat a fait une autre annonce. Il révèle que les souscripteurs seront soumis à des enquêtes approfondies afin que la distribution des logements, dans le cadre du programme AADL 3, se fasse d’une manière légale.

« Dans le processus du traitement des dossiers des souscripteurs au programme AADL 3, des enquêtes approfondies vont s’effectuer au niveau des Domaines, CNAS et CASNOS et au niveau du ministère de l’Intérieur afin que le logement revienne à celui dont il a besoin. On ne veut pas voir des bénéficiaires qui ferment leur logement », a-t-il annoncé.

Batimatec 2024 : L’Algérie dévoile son méga-projet immobilier

Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé le lancement d’un projet majeur de construction de 250 000 logements pour le premier semestre 2024. Cette initiative s’inscrit dans un programme national plus vaste visant la réalisation de deux millions d’unités d’ici 2029.

L’annonce a été faite lors de la 27e édition du Salon Batimatec, un événement international majeur du secteur du bâtiment qui se déroule à Alger. Le salon, qui s’étend sur 40 000 mètres carrés, réunit des acteurs nationaux et internationaux du secteur de la construction, avec une participation notable d’entreprises venant de Chine, Turquie, Italie, Portugal et Espagne.

Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le ministre a souligné l’importance du respect des normes internationales dans le secteur du bâtiment et la nécessité de renforcer les capacités nationales en matière de production de fer et d’acier. Il a notamment salué les avancées réalisées par les entreprises nationales dans ce domaine, marquant ainsi la volonté de l’Algérie de développer son industrie locale tout en s’ouvrant aux partenariats internationaux.