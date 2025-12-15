AADL 3 : Belaribi dévoile le montant de la 1ʳᵉ tranche, le JO fixe le prix total du logement

Le programme AADL 3 se précise avec un arrêté interministériel publié au dernier numéro du journal Officiel fixant le calcul du prix final des logements destinés à la vente en location pour les souscripteurs inscrits.

Dans le même temps, le ministre du Logement a annoncé la livraison prochaine de 20 000 logements à Sidi Halou (Boumerdès) et un dispositif inédit de paiement échelonné pour le premier versement, destiné à alléger la charge financière des familles.

Ces mesures illustrent l’effort du gouvernement pour rendre le logement plus accessible. Tout en accélérant la mise en œuvre des programmes publics à l’échelle nationale.

Premier versement AADL 3 : un paiement échelonné pour faciliter l’accès au logement

Le ministère du Logement a fixé le montant du premier versement pour les logements AADL 3 :

343 000 DZD pour les logements de trois pièces (F3).

pour les logements de trois pièces (F3). 431 500 DZD pour les logements de quatre pièces (F4).

🟢 À LIRE AUSSI : « Cette pratique doit cesser » : Tebboune met en garde les APC !

Sous directives présidentielles, les souscripteurs peuvent désormais payer ce premier versement en deux tranches sur une période de trois mois :

50 % du premier versement (soit 171 500 DZD pour un logement de trois pièces et 215 750 DZD pour un logement de quatre pièces) doit être réglé dans les deux mois suivant la publication de l’ordre de paiement via la plateforme AADL 3 .

(soit 171 500 DZD pour un logement de trois pièces et 215 750 DZD pour un logement de quatre pièces) doit être réglé . Les 50 % restants sont à payer dans le mois suivant l’échéance de la première tranche.

Selon le ministère, cette approche vise à “faciliter le processus et permettre aux souscripteurs de compléter le paiement avec aisance et sérénité”.

🟢 À LIRE AUSSI : La BAD met 747 millions € sur la table pour un projet majeur en Algérie

Le ministre a également précisé que le pôle urbain de Sidi Halou à Boumerdès accueillera 20 000 unités. À l’échelle nationale, les autorités ont livré 50 000 logements à ce jour et prévoient d’atteindre 61 000 unités avant la fin de l’année.

Comment le prix des logements AADL 3 est calculé ?

Par ailleurs, l’arrêté interministériel, signé par le ministre du Logement, Tarik Belaribi, et le ministre des Finances, Abdelkrim Boualzzard, s’appuie sur l’article 5 du décret exécutif n° 01-105 du 23 avril 2001, qui définit les modalités de vente des logements financés par des fonds publics ou bancaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Électricité : combien de factures impayées autorisent Sonelgaz à couper ? Le ministre Adjal clarifie

Le prix final est calculé en tenant compte de plusieurs éléments :

Valeur du terrain : 60 000 DZD par mètre carré pour les parcelles relevant du domaine privé de l’État.

: 60 000 DZD par mètre carré pour les parcelles relevant du domaine privé de l’État. Travaux et infrastructures : 650 000 DZD par logement pour la réalisation des routes et réseaux de services (catégorie trois).

: 650 000 DZD par logement pour la réalisation des routes et réseaux de services (catégorie trois). Aide directe : exonération de 700 000 DZD par logement sur la valeur du terrain, plus 1 000 DZD par mètre carré pour les travaux et infrastructures, entièrement pris en charge.

: exonération de 700 000 DZD par logement sur la valeur du terrain, plus 1 000 DZD par mètre carré pour les travaux et infrastructures, entièrement pris en charge. Intérêts et frais : la trésorerie publique prend en charge 100 % des intérêts et des frais de report sur toute la durée du prêt.

Après déduction des aides, le souscripteur ne paye que le solde restant, selon le calcul officiel.

Ces mesures confirment l’engagement des autorités à renforcer l’offre de logements accessibles. Tout en adaptant les modalités de paiement aux capacités financières des citoyens.