AADL 3 : Belaribi dévoile la date du 1ᵉʳ versement pour les souscripteurs acceptés

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé lundi soir que le paiement du premier versement pour les souscripteurs du programme AADL 3 interviendra avant la fin du mois de décembre 2025. Cette nouvelle marque une étape décisive dans la mise en œuvre du troisième volet du célèbre dispositif de logements en vente par location.

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a, pour l’occasion, déployé des moyens humains importants. Plus de 300 agents ont été mobilisés pour examiner les recours déposés par les souscripteurs, après la clôture des inscriptions en juillet dernier.

Ces agents ont pour mission d’étudier les dossiers avec précision afin d’assurer l’équité entre tous les candidats. Selon le ministère, l’examen des recours, déposés entre le 25 août et le 17 septembre, se poursuit dans de bonnes conditions techniques.

AADL 3 : le premier versement avant fin décembre, plus d’un million de dossiers déjà étudiés

L’une des grandes nouveautés de cette phase réside dans la numérisation du paiement. Grâce à un accord signé entre l’AADL, Algérie Poste et la Banque nationale du logement, les souscripteurs pourront désormais régler leurs versements via l’application “BaridiMob”. Cette solution, déjà utilisée pour les programmes AADL 1 et AADL 2, sera étendue à AADL 3 dans le cadre de la stratégie gouvernementale de développement du paiement électronique.

Les bénéficiaires devront verser une avance globale de 38 % du prix du logement, répartie en cinq tranches. La première, représentant 10 % du montant, sera exigée dès l’acceptation provisoire du dossier. Les quatre autres seront versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux, jusqu’à la signature du contrat et la remise des clés.

Cap sur la numérisation avec “BaridiMob” pour les paiements

Sur le plan administratif, la plateforme numérique de l’AADL connaît une affluence record. Plus de 1,17 million d’inscrits ont déjà pu consulter le résultat de l’étude de leur dossier depuis la mise en ligne du portail dédié. Les citoyens dont la demande a été rejetée peuvent introduire un recours en ligne dans un délai de 30 jours, en joignant les documents justificatifs nécessaires.

Pour accompagner les usagers, l’AADL a publié une vidéo explicative détaillant les étapes à suivre pour vérifier le statut de son dossier : un message “favorable” permet de télécharger la notification d’acceptation, tandis qu’un message “défavorable” explique les raisons du refus.

Le programme AADL 3, lancé en juillet 2024, a suscité un engouement considérable, avec plus de 1,44 million d’inscriptions enregistrées en deux semaines. Le ministère a indiqué que les inscriptions reprendront une fois l’étude de tous les dossiers terminée.

Ce dispositif, réservé aux ménages dont les revenus mensuels se situent entre 24 000 et 120 000 dinars, s’adresse aux citoyens n’ayant jamais bénéficié d’un logement ni d’aide publique dans ce domaine. Pour beaucoup d’Algériens, il représente l’un des rares espoirs d’accéder à un logement décent à prix maîtrisé.