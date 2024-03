AADL 3 : Belaribi apporte de nouvelles précisions

Le jeudi dernier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, a fait une annonce importante qui marque un tournant dans la politique du logement en Algérie. Lors d’une session publique au Conseil de la Nation dédiée aux questions orales, le ministre a révélé les préparatifs en cours pour le lancement du nouveau programme de logement locatif-vente, connu sous le nom de « AADL 3 ».

Ce programme ambitieux vise alors à répondre à la demande croissante de logements à travers le pays, en identifiant préventivement les terrains qui accueilleront ces futurs projets de logements sur le territoire national.

Le ministre a donc souligné l’approche proactive adoptée pour la mise en œuvre de ce programme, avec une identification préalable des terrains adéquats pour assurer un démarrage efficace des inscriptions avant la fin du semestre en cours.

En outre, M. Belaribi a spécifiquement mentionné les efforts déployés pour répondre aux besoins des municipalités de Bouira en matière d’amélioration urbaine et d’exploitation des terrains à faible rendement. Dans ce cadre, il a été annoncé qu’un terrain de 15 hectares a été désigné pour la construction de plus de 2000 unités de logement dans le cadre du programme « AADL 3 » .

Réformes et régulations dans le secteur de l’urbanisme

Le ministre Belaribi a également abordé plusieurs aspects cruciaux de la réglementation et de la réforme dans le secteur de l’urbanisme. L’une des principales mesures facilitant la conformité et l’achèvement des façades des bâtiments est l’application de la loi 15-08, qui permet aux citoyens de finaliser les façades sans obtenir préalablement un permis de construire. Cette mesure simplifie considérablement les démarches administratives pour les propriétaires et contribue à améliorer l’esthétique urbaine.

Par ailleurs, dans le but de lutter contre la construction illégale, le ministère travaille sur l’élaboration d’une nouvelle loi d’urbanisme visant à instaurer des normes modernes qui répondent aux aspirations des autorités supérieures et des citoyens algériens. Ce nouveau cadre réglementaire vise à renforcer la police de l’urbanisme, chargée de veiller à l’application stricte des lois dans le domaine de l’urbanisme, en vertu de la loi actuelle 08-15.

Le ministre a révélé que, dans le cadre de ces efforts, 1649 cartes professionnelles ont été délivrées aux inspecteurs d’urbanisme et aux agents qualifiés, dont 400 en 2023. De plus, durant la même année, 20 919 procès-verbaux de violation ont été rédigés, soulignant l’engagement du ministère à faire respecter la réglementation.