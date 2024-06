AADL 3 : Belarbi sonne le glas des “dossiers” et rassure les souscripteurs

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belarbi, a affirmé hier (mardi 04/06/2024), que tout souscripteur répondant aux conditions requises aura droit à un logement.

En visite dans la wilaya de Ouargla, le ministre a précisé que le programme AADL 3 ne comporte aucune part de logements pré-affectés ni de quotas par wilaya. “Nous prendrons toutes les demandes que nous recevrons, et tout dossier qui répond aux conditions sera pris en considération », a-t-il ajouté.

M. Belarbi a également répondu à une question concernant le dossier de souscription, en soulignant avec humour que le terme “dossier” est devenu obsolète en 2024. “Nous sommes résolument engagés dans la numérisation”, a-t-il affirmé, expliquant que les souscriptions se font désormais exclusivement via la plateforme électronique.

M. Belarbi a ainsi confirmé la suppression définitive des dossiers physiques, remplacés par une gestion entièrement digitale des demandes de logement.

Cette mesure vise à simplifier et à fluidifier le processus de souscription, tout en garantissant une meilleure transparence et une plus grande équité dans l’attribution des logements.

AADL 3 : Ouverture des inscriptions à partir du 5 juillet prochain

Le ministre a également annoncé que le seul contact physique que les souscripteurs auront avec l’administration AADL aura lieu lors de la remise des clés de leur logement. “on va rencontrer le citoyen, lorsqu’on va lui donner ses clés”, a-t-il précisé.

Cette déclaration du ministre Belarbi rassure les nombreux souscripteurs au programme AADL 3, qui attendent impatiemment le début des inscriptions.

La numérisation des procédures et la suppression des quotas devraient contribuer à une meilleure transparence et à une plus grande équité dans l’accès au logement.

Rappelons que jeudi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé l’ouverture des inscriptions au programme tant attendu AADL 3, à partir du 5 juillet prochain.

Si les détails précis restent à venir, il est probable que les conditions d’éligibilité soient similaires à celles des programmes AADL précédents.