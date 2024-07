AADL 3 : au 8e jour, le nombre d’inscrits en chute libre (bilan)

Les inscriptions au programme AADL 3 se poursuivront pour le 9ᵉ jour consécutif de 8h à 18h et l’opération continuera jusqu’à ce que tout le monde puisse s’inscrire. Hier soir, l’AADL a communiqué les derniers chiffres, faisant savoir que 1 257 507 personnes sont déjà inscrites sur la plateforme d’inscritpion dédiée au programme de vente en location pour l’année 2024, communément appelé “AADL 3“.

En effet, l’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a indiqué que le nombre total d’inscrits au programme AADL 3 a atteint 1 257 507 personnes ce vendredi 12 juillet 2024 à 18h00. Bien que les derniers jours aient montré une certaine stabilité dans le rythme des inscriptions, une baisse notable a été observée ce vendredi.

Alors que mercredi et jeudi respectivement 179 652 et 112 350 personnes se sont inscrites sur la plateforme du programme AADL 3, uniquement 24 879 nouvelles inscriptions ont été enregistrées ce vendredi 12 juillet. Cette chute soudaine contraste avec les jours précédents, suggérant un ralentissement des inscriptions en cette fin de semaine.

Le programme AADL 3 continue d’attirer massivement les citoyens, atteignant un total de plus d’un million d’inscrits. Ce samedi 13 juillet, les inscriptions se poursuivent pour le 9ᵉ jour consécutif, de 8h à 18h, sur la plateforme dédiée. Malgré le recul observé ce vendredi, l’engouement pour le programme reste fort, et les candidats continuent d’affluer.

Le programme “AADL 3” en détail !

Le programme de vente en location “AADL 3“ est une initiative lancée par le gouvernement algérien pour répondre aux besoins en logements des citoyens. Il s’agit d’un dispositif qui permet aux bénéficiaires d’accéder à la propriété par le biais de paiements échelonnés, rendant l’achat d’une maison plus accessible pour les familles à revenus moyens et modestes.

Critères d’éligibilité : Pour être éligible, les candidats doivent répondre à certains critères précis, notamment des conditions de revenu, la taille de la famille, et ne pas avoir déjà bénéficié de programmes de logement antérieurs.

Processus de sélection : Une fois inscrits, les dossiers sont examinés par les autorités compétentes qui vérifient la conformité des informations fournies. Les candidats retenus seront ensuite invités à compléter les formalités administratives et financières nécessaires pour accéder à leur nouveau logement.

L’annonce de ce chiffre record a suscité de nombreuses réactions à travers le pays. Pour beaucoup, le programme “AADL 3” représente un espoir concret de sortir de la précarité et de s’assurer un avenir plus stable. Rachid, un père de famille de trois (3) enfants vivant à Alger, témoigne : “Cela fait des années que nous vivons dans un logement insalubre. Avec “AADL 3”, nous espérons enfin avoir une maison dans laquelle nos enfants pourront grandir dans de meilleures conditions.”

Face à cette demande record, le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a réitéré son engagement à accélérer le processus de sélection et de construction des logements. Belaribi a déclaré : “Nous sommes déterminés à répondre aux attentes des citoyens et à leur offrir des logements de qualité dans les meilleurs délais possibles. Nous mettrons en place toutes les ressources nécessaires pour garantir le succès de ce programme.“