AADL 3 : attribution des F3 et F4, l’agence répond aux souscripteurs

C’est à partir d’hier que l’Agence Nationale du Développement du Logement (AADL) a commencé à envoyer les ordres de versement aux souscripteurs admis au programme location-vente AADL 3, leur permettant de payer la première tranche de leur logement. Cette première tranche, rappelons-le, sera réglée en deux phases sur une période de 60 jours, conformément aux dispositions prévues par l’agence pour faciliter l’accès à la propriété aux citoyens algériens.

Toutefois, la répartition des logements selon leur typologie a suscité certaines préoccupations parmi les souscripteurs. En effet, de nombreux couples mariés avec enfants ont reçu des appartements de type F3, alors qu’ils ont besoin d’un F4 pour accueillir confortablement leur famille. Ce décalage entre le besoin réel des familles et la typologie attribuée a provoqué une vague d’inquiétudes et de demandes de clarification.

Réaction de l’AADL et mise en place d’une assistance

Face à cette situation, l’AADL a réagi ce lundi le 22 décembre en publiant un communiqué destiné à rassurer les souscripteurs. L’agence a précisé qu’il sera possible de faire un recours sur la typologie du logement, que ce soit pour un F3 ou un F4, et ce, selon les règles en vigueur. Cette mesure vise à garantir que les familles puissent obtenir un logement adapté à leur situation et à leurs besoins, tout en respectant les critères définis par le programme.

Enfin, l’AADL a mis en place un dispositif d’assistance pour accompagner les souscripteurs dans leurs démarches. Un numéro vert, le 3040, est désormais à la disposition de toutes les personnes concernées afin de répondre à leurs questions et doléances. Cette initiative témoigne de la volonté de l’agence d’assurer une meilleure communication et un suivi efficace des demandes des citoyens.

Financement des tranches AADL 3 : ce qu’il faut savoir sur le crédit de la CNEP

Par ailleurs, la Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance (CNEP) a lancé, rappelons-le, un nouveau produit de financement destiné aux souscripteurs du programme de logement en location-vente « AADL 3 ». Ce prêt couvre intégralement l’apport personnel avec un taux d’intérêt avantageux de 1 %. Il cible principalement les salariés et retraités âgés de moins de 70 ans, dont le revenu mensuel net se situe entre 24 000 DA et six fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

La durée de remboursement peut s’étendre jusqu’à 25 ans, offrant ainsi une flexibilité importante aux emprunteurs. Toutefois, l’octroi du crédit est soumis à la condition de domicilier les salaires ou pensions auprès de la CNEP-Banque. Le déblocage des fonds se fera par tranches, suivant les ordres de paiement de l’AADL et les différentes étapes de l’acquisition du logement.

Par cette initiative, la CNEP-Banque confirme son rôle actif dans la facilitation de l’accès à la propriété. Elle propose des solutions de financement adaptées aux besoins des citoyens, soutenant ainsi concrètement le programme national « AADL ». Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à garantir un logement décent aux Algériens, tout en renforçant le rôle des institutions financières publiques dans le développement immobilier et social du pays.

