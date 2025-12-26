AADL 3 : Algérie Poste facilite le paiement des tranches via la carte Edahabia

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux officiels, Algérie Poste a tenu à rappeler aux bénéficiaires du programme de logement AADL 3 la disponibilité de ses services numériques pour le règlement des tranches financières. Les souscripteurs peuvent désormais s’acquitter des montants dus en utilisant la carte Edahabia (classique) directement via le portail électronique officiel de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

Cette procédure vise à simplifier la vie des citoyens en leur évitant de longs déplacements vers les agences bancaires ou les bureaux de poste. En quelques clics, le paiement est effectué de manière instantanée, garantissant ainsi le respect des délais de versement depuis son domicile ou son lieu de travail, en toute sérénité.

L’institution souligne que la sécurité des transactions est une priorité. Le processus de paiement électronique est hautement sécurisé grâce au système de vérification d’Algérie Poste. Les utilisateurs sont invités à se rendre exclusivement sur le site web de l’agence AADL pour effectuer leur transaction. L’intégration de la carte Edahabia comme moyen de paiement privilégié s’inscrit dans la stratégie nationale de généralisation du e-paiement et de modernisation des transactions financières entre l’administration et les usagers.

Alerte à la fraude : Les recommandations d’Algérie Poste

Parallèlement à cette facilité de service, Algérie Poste a émis une mise en garde ferme contre les tentatives d’escroquerie. L’institution rappelle qu’elle ne demande jamais de paiement par appel téléphonique et ne sollicite en aucun cas les coordonnées bancaires ou les codes secrets par SMS ou par téléphone.

Les citoyens sont appelés à une vigilance maximale face aux appels suspects et à ne jamais divulguer leurs données personnelles à des tiers. En cas de doute, Algérie Poste recommande de ne se fier qu’aux canaux de communication officiels et aux plateformes de paiement certifiées. Cette mise en garde vise à protéger les futurs propriétaires des réseaux criminels spécialisés dans le piratage de données bancaires.