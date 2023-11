AADL 3 – Algérie : les conditions d’éligibilité et les modalités de paiement dévoilées

En visite à la wilaya de Djelfa, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récemment fait une annonce significative. Ce dernier a dévoilé le programme de logement « AADL 3 », qui devrait débuter l’année prochaine en 2024. Cette annonce a immédiatement suscité un vif intérêt parmi les citoyens à travers tout le pays.

Le programme AADL se positionne comme une solution de logement adaptée à la classe moyenne. Il offre des prix attractifs, établis depuis son lancement en 2001, ainsi que des facilités de paiement étalées sur une période de 20 à 25 ans. Cette approche vise à rendre la propriété immobilière plus accessible pour un plus grand nombre de citoyens.

Les réseaux sociaux ont été inondés d’affiches et de centaines de milliers de commentaires en réaction à cette annonce présidentielle. Les citoyens se posent des questions sur les délais, les emplacements des logements, et les wilayas concernées. Cette initiative a généré un débat animé et a suscité de nombreuses réponses.

La particularité du programme AADL réside dans la formule de vente en location. Cette formule permet aux bénéficiaires d’acquérir un logement en pleine propriété à l’issue d’une période de location préalablement définie dans un contrat écrit. Le prix du logement en vente en location est calculé en fonction du coût global de la construction, incluant la valeur du terrain, ainsi que les frais de gestion technique et administrative, en fonction de la durée nécessaire pour le transfert de la propriété.

AADL 3 : quelles sont les conditions d’éligibilité au programme ?

Les conditions d’éligibilité ont été clairement définies, permettant à toute personne dont le revenu se situe entre un montant minimum de 24 000 DA et l’équivalent de six fois le salaire minimum national garanti (soit 120 000 DA) de bénéficier du programme. Les seules conditions supplémentaires à respecter sont de ne pas posséder déjà de bien immobilier et de n’avoir jamais bénéficié d’une aide financière de l’État pour la construction ou l’acquisition d’un logement.

Ainsi, chaque souscripteur au programme AADL 3 se doit de :

verser un acompte initial d’au moins 25 % du prix du logement,

démontrer sa capacité à respecter les paiements mensuels conformément à un échéancier établi,

effectuer le dernier paiement du prix de vente du logement avant l’âge de 70 ans.

En cas de retard de paiement ou de non-respect des conditions de paiement, le contrat de vente en location peut être résilié, avec une majoration de 5 % appliquée en cas de non-paiement de trois échéances consécutives. Si six échéances mensuelles ne sont pas payées, le contrat peut être résilié, et l’organisme de promotion immobilière peut engager des poursuites judiciaires pour expulser le résident du logement.

Le programme « Aadl 3 » ouvre des perspectives prometteuses pour la classe moyenne en matière de logement, offrant des avantages financiers et des conditions de paiement favorables. Il est attendu avec impatience par de nombreux citoyens, et les détails concernant les emplacements et les wilayas éligibles seront bientôt dévoilés.