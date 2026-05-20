AADL 3 accélère : 73 % des logements lancés et un nouveau modèle architectural dans plusieurs wilayas

Après des mois de préparation administrative et technique, le programme de location-vente AADL 3 est entré dans sa phase de réalisation à un rythme qui dépasse les attentes initiales.

À la date d’aujourd’hui, 146 640 unités sont en chantier à travers le territoire national. Soit près des trois quarts du premier palier fixé à 200 000 logements.

Ainsi, le dossier avance à pas sûrs et les premiers logements seront distribué avant la fin de l’année 2026.

AADL 3 : 73 % du premier palier de 200 000 logements déjà lancés sur le terrain

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement a confirmé, hier, que 146 640 logements, sur les 200 000 prévus dans la première tranche inscrite à la loi de finances 2025, ont officiellement vu leurs travaux démarrer. Ce taux de 73 % place le programme AADL 3 dans une dynamique que l’agence elle-même qualifie de « soutenue et positive ».

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Cette accélération, enregistrée depuis le début de l’année 2026, résulte de plusieurs facteurs. La levée des blocages administratifs qui pesaient sur certains projets, la finalisation des procédures de sélection des bureaux d’études et des entreprises de réalisation. Les jalons préparatoires avaient été posés dès le 5 juillet 2025, date à laquelle le coup d’envoi des travaux d’aménagement de 16 pôles urbains avait été donné, sur une superficie totale de 34 000 hectares.

Où en sont les chantiers AADL 3 ?

Les données communiquées par l’AADL permettent de dresser un état des lieux précis de certaines régions :

Djelfa : 1 500 logements entièrement lancés, avec un projet de 1 000 unités qui affiche déjà un taux d’avancement supérieur à 20 %.

: 1 500 logements entièrement lancés, avec un projet de 1 000 unités qui affiche déjà un taux d’avancement supérieur à 20 %. Médéa : 1 400 logements en chantier dans leur totalité.

: 1 400 logements en chantier dans leur totalité. El-Tarf : 870 unités dont les travaux ont démarré.

: 870 unités dont les travaux ont démarré. Oran : 8 150 logements lancés intégralement, la wilaya figure parmi les plus importantes bénéficiaires du programme.

: 8 150 logements lancés intégralement, la wilaya figure parmi les plus importantes bénéficiaires du programme. Aïn Témouchent : 2 000 logements en cours de réalisation.

: 2 000 logements en cours de réalisation. Mila : 2 225 unités, dont 400 à Chelghoum Laïd avec un taux d’avancement de 50 %.

: 2 225 unités, dont 400 à Chelghoum Laïd avec un taux d’avancement de 50 %. Oum El-Bouaghi : 1 500 logements lancés, un projet de 600 unités déjà réalisé à 50 %.

: 1 500 logements lancés, un projet de 600 unités déjà réalisé à 50 %. Bordj Bou-Arréridj : 4 000 logements en chantier.

: 4 000 logements en chantier. M’sila : 2 115 logements, dont un lot de 1 615 unités affichant 25 % d’avancement.

Ces chiffres illustrent une répartition géographique étendue, bien que certaines wilayas concentrent des volumes nettement plus importants que d’autres.

Dans le Sud : un modèle architectural pensé pour le climat

Pour les wilayas du Sud, l’AADL a retenu un modèle urbanistique distinct, conçu pour répondre aux contraintes thermiques du Sahara.

À Ouargla, le projet de 1 600 logements se décline ainsi : 800 appartements de type F3, d’une surface de 70 m², et 800 appartements F4 de 85 m². Les bâtiments sont de faible hauteur, avec seulement quatre logements par bloc. Une configuration qui réduit mécaniquement l’exposition des façades au rayonnement solaire. Chaque habitation sera en outre équipée de deux climatiseurs.

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L’agence précise que l’ensemble des projets AADL 3 est réalisé avec des matériaux de construction produits localement et par une main-d’œuvre nationale, « dans le respect de l’identité architecturale propre à chaque région ».

Enfin, les travaux de gros œuvre progressent sur plusieurs segments, les chantiers de voiries et réseaux divers (VRD) se poursuivent. Sous un suivi technique destiné à garantir le respect des délais et des normes de qualité.