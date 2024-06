A une semaine de l’Aïd El-Adha, voici les prix des légumes, des fruits et des viandes

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a publié ce dimanche 9 juin 2024, les prix des fruits, légumes et produits d’origine animale sur les marchés algériens. Voici une analyse détaillée des prix de ces produits essentiels, couvrant les variations et les tendances observées.

Les légumes constituent une part essentielle du panier alimentaire algérien. Voici un aperçu des prix de détail des légumes pour ce jour :

Pommes de terre : Le prix moyen des pommes de terre est de 74 DZD par kilogramme. Les pommes de terre sont l’un des produits les plus consommés en Algérie. Tomates : Avec un prix moyen de 85 DZD par kilogramme. Oignons secs : Les oignons secs sont au même prix que les pommes de terre, soit 74 DZD par kilogramme. Ail sec : L’ail sec affiche un prix moyen élevé de 402 DZD par kilogramme. Carottes : Les carottes se vendent à un prix moyen de 69 DZD par kilogramme. Navets : Les navets sont un peu plus chers, avec un prix moyen de 105 DZD par kilogramme. Courgettes : Les courgettes affichent un prix moyen de 89 DZD par kilogramme. Haricots verts : Les haricots verts sont à un prix moyen de 203 DZD par kilogramme. Laitue : La laitue coute 132 DZD par kilogramme.

De plus, les fruits sont variés et leurs prix sont à :

Pommes locales : Les pommes locales se vendent à un prix moyen de 461 DZD par kilogramme. Dattes : Les dattes, essentielles dans le régime alimentaire algérien, sont vendues à un prix moyen de 573 DZD par kilogramme. Melons : Les melons jaunes se vendent à 129 DZD par kilogramme, tandis que les pastèques rouges coûtent 87 DZD par kilogramme. Bananes : Les bananes sont proposées à un prix moyen de 320 DZD par kilogramme, un prix qui reste élevé en raison de leur importation.

Les prix des produits d’origine animale

Pour les produits d’origine animale sont également essentiels dans l’alimentation quotidienne et voici leurs prix actuels :

Viande de bœuf locale : La viande de bœuf locale est parmi les produits les plus chers, avec un prix moyen de 1699 DZD par kilogramme. Poulet : Le prix moyen du poulet est de 338 DZD par kilogramme. Œufs : Les œufs sont vendus à l’unité à un prix moyen de 16 DZD chacun.

La viande et les produits d’origine animale maintiennent des prix élevés, particulièrement la viande de bœuf. Les prix des légumes restent relativement stables, avec des variations selon le type de produit.

Le suivi de ces prix est crucial pour les consommateurs et les producteurs. Il permet d’anticiper les besoins et d’adapter les stratégies de consommation et de production.

Pour des informations actualisées sur les prix, il est recommandé de suivre les publications du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Le ministère continue de jouer un rôle clé dans la régulation et la transparence des prix, en publiant régulièrement ces données.