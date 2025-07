A six mois de la CAN, Lekjaa envoi un message chaleureux aux Algériens

Le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, assure que les supporters algériens auront droit à un accueil chaleureux au Maroc à l’occasion de la CAN-2025. Par ailleurs, il se dit optimiste de voir la sélection de son pays s’offrir le titre africain sur les terres marocaines après 50 ans de disette.

La Coupe d’Afrique des nations 2025 se tiendra au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026. Ce rendez-vous approche et les Algériens s’interrogent quel accueil sera réservé aux Verts au pays voisins, vu les relations très tendues entre l’Algérie et le Maroc et qui ne cessent à dégrader depuis 2021 pour des raisons purement politiques.

Mais le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a tenu à envoyer un message d’apaisement. En effet, il assure que les supporters algériens auront droit à un accueil chaleureux au Maroc lors de la CAN.

« Sa Majesté le Roi a toujours affirmé que le Maroc reste une terre accueillante pour les Algériens. Beaucoup vivent ici et connaissent la qualité de cette cohabitation. Les supporters algériens seront reçus avec la même hospitalité chaleureuse », dira-t-il, dans une interview accordée au journal français l’Équipe.

Lekjaa très optimiste pour le sacre africain

Par ailleurs, Fouzi Lekjaa se dit optimiste de voir la sélection marocaine triompher au terme du tournoi continental après 50 ans de disette. La première et dernière fois où l’équipe marocaine de football a décroché le trophée remonte à la CAN-1976.

« Le Maroc occupe la première place africaine depuis plus de deux ans et se classe douzième au niveau mondial. Nous disposons d’un groupe talentueux et d’un leader comme Achraf Hakimi. Nous voulons décrocher cette CAN, la deuxième après celle de 1976. Ce n’est pas un rêve, mais une ambition légitime », a-t-il avoué.

Le premier responsable du football marocain assure également que tous les stades au Maroc seront prêts pour abriter les matchs de la CAN. « Tous les stades sont prêts, notamment ceux de Rabat et Tanger qui accueilleront aussi des matchs du Mondial 2030. Cette CAN sera organisée avec des standards dignes de la Coupe d’Europe ou de la Coupe du Monde. Les neuf stades répondent aux normes internationales, et les conditions d’accueil et de préparation des 24 équipes participantes seront optimales », a-t-il précisé.

Rappelons que l’équipe d’Algérie a hérité du groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée-Équatoriale et le Soudan.