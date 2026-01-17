À seulement 31 ans, le Dr Belkacem Mansour est parvenu à guérir 11 patients atteints d’un cancer à Oran.

À seulement 31 ans, le docteur Belkacem Mansour s’est illustré par une avancée médicale majeure. À Oran, ce jeune médecin a réussi à guérir onze patients atteints d’un grave cancer du sang grâce à une méthode innovante, efficace et surtout accessible. Une prouesse qui force l’admiration bien au-delà des frontières nationales.

Dans un contexte où les traitements contre les cancers du sang restent extrêmement coûteux, le docteur Belkacem Mansour a fait le pari de l’ingéniosité plutôt que de la dépendance aux médicaments importés. Habituellement, la prise en charge de ce type de pathologie nécessite un médicament étranger dont le coût dépasse les 200 millions de centimes par dose, avec un protocole imposant deux doses, soit près de 400 millions au total par patient.

Face à cette réalité inaccessible pour de nombreux malades, le médecin oranais a opté pour une solution alternative : l’autogreffe. Cette méthode repose sur l’utilisation d’un médicament simple, peu onéreux, mais aux propriétés comparables à celles du traitement importé.

Le corps comme acteur principal de la guérison

Le principe de cette approche est aussi novateur qu’efficace. Le médicament administré stimule l’organisme du patient afin qu’il produise, à partir de la moelle osseuse, des cellules capables de combattre la maladie. Ces cellules jouent un rôle clé dans la purification du sang et la régénération du système sanguin.

Grâce à ce mécanisme naturel renforcé, le corps devient lui-même l’outil principal de la guérison, réduisant ainsi les risques, les coûts et la dépendance aux solutions étrangères.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les onze patients ayant bénéficié de ce traitement ont tous été déclarés guéris. Un taux de réussite total qui a rapidement attiré l’attention de la communauté scientifique.

Des chercheurs et spécialistes européens se sont dits stupéfaits par cette avancée médicale. Plusieurs revues scientifiques internationales de renom ont d’ailleurs publié des articles consacrés à cette expérience algérienne, saluant l’ingéniosité, la rigueur scientifique et le potentiel de cette méthode.

Depuis maintenant quatre ans, le docteur Belkacem Mansour et son équipe ne cessent de lancer un appel aux pouvoirs publics. « Nous sommes prêts à soigner des centaines de patients supplémentaires si le gouvernement nous apporte son soutien », affirment-ils.

Un appui institutionnel permettrait non seulement d’élargir l’accès à ce traitement, mais aussi de positionner l’Algérie comme un acteur crédible et innovant dans la recherche médicale, en particulier dans le domaine de l’hématologie.