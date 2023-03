À seulement 24 ans, l’Algérienne Sarah Rivens devient l’écrivaine la plus lue au monde

Sportives, scientifiques, ou encore médecin, de nombreuses figures féminines fortes ont brandi haut et fort les couleurs de l’Algérie à l’étranger. Aujourd’hui, c’est une jeune écrivaine à la fleur de l’âge qui s’est distinguée mondialement en devenant l’Algérienne la plus lue et la plus connue de l’histoire. Ses œuvres ont été imprimées des centaines de milliers de fois et font tout aussi bien le tour d’Internet, un succès peu escompté qui vient accrocher une nouvelle étoile au tableau des réussites algériennes.

A LIRE AUSSI : Prix des 5 continents 2022 : l’écrivain algérien Yahia Belaskri primé

Le tome 2 du livre de l’ algérienne Sarah Rivens traduit en 9 langues

Si elle avait déjà fait la une des journaux grâce au succès de ses 2 livres, Sarah fait à nouveau le buzz en gagnant le titre d’écrivaine algérienne la plus connue du monde. Ainsi, à seulement 24 ans, la jeune responsable administrative de profession a réussi à conquérir le cœur d’un lectorat jeune et passionné avec sa plume.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Rivens. (@sarahrivens)

Son premier livre, « Captive » avait déjà beaucoup fait parler de lui après avoir été lu plus de 9 millions de fois sur la plateforme officielle. Mais ce n’est rien en comparaison à la houle médiatique qu’a provoqué le tome 2. Ainsi, la nouvelle œuvre de Rivens s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires papiers en l’espace de 3 mois et a ainsi été traduit en 9 langues différentes. Faisant de la jeune algéroise l’écrivaine algérienne la plus lue de l’histoire à ce jour.

A LIRE AUSSI : Publié en France à 15 ans, l’Algérien Chakib Baho rencontre le succès

Si son début sur la scène littéraire s’est fait en grande pompes, Sarah ne compte pas s’arreter en si bon chemin. Ses lecteurs attendent avec impatience la sortie de son prochain livre.

Une écrivaine algérienne qui détrône le prince Harry ? Portrait de Sarah Rivens



Passionnée de lecture et d’écriture, Sarah commence son aventure en écrivant des nouvelles sur la plateforme en ligne Wattpad. À 19 ans seulement, ses premières esquisses rencontrent déjà beaucoup de succès sur l’application, ce qui pousse cette dernière à continuer à écrire. Mais ce n’est que le début de l’aventure. À 24 ans, elle publie son premier roman, « Captive » en juin 2022 qui est accueilli à bras ouverts par son public cible, les jeunes de 18 à 25 ans. Rivens est un nom d’emprunt que la jeune femme de lettres utilise pour se faire connaître dans le milieu de la littérature fantastique. Le jour, elle exerce le métier de responsable administrative et ne revêtit sa cape d’écrivaine qu’une fois sa journée de travail terminée.

Une nouvelle captivante qui relate une histoire d’amour bercée par le meurtre, la trahison et le doute. Un style qui reflète bien l’inspiration de Rivens, le « dark romance » ou romantisme sombre. Cette tendance littéraire qui gagne du terrain auprès de la nouvelle génération a fait le succès de l’écrivaine algérienne.

Peu après, Sarah publie un second tome de son livre qui bat tous les records. Ainsi, l’œuvre vient même détrôner les mémoires du prince Harry sur le classement français d’Edistat.

A LIRE AUSSI : France : une romancière algérienne détrône les mémoires du prince Harry