À quelques semaines du Ramadan 2024, voici les prix des légumes, fruits et viandes

Aujourd’hui, mardi, les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont diffusé le bulletin quotidien des prix des produits agricoles, visant à informer les professionnels ainsi que les consommateurs. Ce bulletin met en lumière les tarifs de 20 produits agricoles de grande consommation.

Ce rapport englobe également les produits tels que les légumes, les viandes blanches et rouges, le lait et les œufs. De plus, le bulletin émanant du ministère de l’Agriculture présente une vue d’ensemble des prix pratiqués à travers le territoire national.

Produits de grande consommation : les prix à quelques semaines du Ramadan



Le Ramadan 2024 approche à grands pas, et en prévision, les ministères du Commerce et de l’Agriculture ont mis un point d’honneur à établir une grille des prix des produits agricoles de large consommation au quotidien.

Ainsi, et dans le rapport du jour, on peut constater que la pomme de terre se négocie à 60 DA le kilogramme, l’oignon à 72 DA, la courgette à 156 DA et la tomate à 88 DA. Du côté des viandes, le bœuf est proposé à 1792 DA/kg pour la qualité locale, tandis que le poulet est cédé à 423 DA/kg et les œufs à 22 DA l’unité.

Quant aux fruits, la pomme locale est affichée à 414 DA le kilogramme, tandis que la datte algérienne est cédée à 557 DA le kg. En ce qui concerne les agrumes, l’orange et la mandarine sont respectivement vendues à 147 et 177 DA, tandis que la banane est commercialisée à 323 DA le kg.

Ramadan 2024 : les mesures du ministère du Commerce pour assurer la stabilité des prix

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a dévoilé les mesures clés qui seront prises cette année lors de la première réunion préparatoire pour le Ramadan cette semaine. La plus importante étant l’ouverture anticipée des marchés Rahma dans tout le pays, 15 jours avant le mois sacré, pour garantir l’accès aux produits essentiels.

De plus, l’importation de 7375 tonnes de viande rouge a été annoncée pour stabiliser les prix et alléger le fardeau financier des consommateurs pendant le Ramadan. Pour finir, un examen attentif des indicateurs tarifaires sera instauré afin d’identifier toute variation inattendue et d’adopter promptement des actions préventives. Cette démarche anticipative a pour objectif d’assurer que les consommateurs ne subissent pas soudainement et sans raison des augmentations de prix pendant la période sainte.