À quelques mois des législatives, une crise s’annonce au sein du FLN

La crise au sein du parti du Front de libération nationale (FLN) persiste, des dizaines de cadres et militants de cette formation politique, ont tenu un sit in pour réclamer le départ du secrétaire général de Abou El Fadhl Baadji.

Les membres du parti du Front de libération nationale et opposants du secrétaire général de Abou El Fadhl Baadji ont appelé le président Tebboune à intervenir et à mettre fin à ce qu’ils ont qualifié d’«Abus » de l’actuel président du parti, exigeant que le ministère de l’Intérieur leur accorde l’autorisation de tenir une réunion extraordinaire du comité central pour « libérer le FLN» et exclure ce qu’ils ont appelé des « manipulateurs de partis ».

En effet, hier dimanche, des membres du parti du Front de libération nationale (FLN) ont organisé un Sit in devant le siège du parti à Hydra pour dénoncer « la situation que le parti a adoptée sous la direction actuelle, appelant le président Abdelmadjid Tebboune à intervenir pour « mettre fin à la situation illégale du parti » et « les décisions illégales et irresponsables prises par le Secrétaire général (SG), Abou El Fadhl Baadji.

Selon une déclaration faite par l’ancien membre du Bureau politique du FLN et aujourd’hui membre du Comité central Mustapha Kehilich, les protestataires également ont dénoncé la mise en écart des anciens militants du parti et leur remplacement par des étrangers, ce qui a créé des discordes et des conflits et a provoqué une vague de démissions collectives, qui a accru l’isolement du parti, éclipsé son rôle et réduit son efficacité.

Les protestataires ont également confirmé leur intention de recourir à la justice pour obtenir une décision visant à retirer le pouvoir de l’actuel Secrétaire général Abou El Fadhl Baadji, estimant que ce dernier n’a pas été élu, mais désigné à la tête du parti.

Abou El Fadhl Baadji reçu par le président Tebboune

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a été reçu jeudi dernier au siège de la présidence de la République, par le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.

À l’issue de l’audience que lui a accordée le Président Abdelmadjid Tebboune, Baadji a indiqué avoir fait part de la position du parti quant à la situation sociopolitique et économique du pays et évoqué les préparatifs des prochaines élections législatives, indiquant que ces échéances permettront au peuple d’exprimer ses positions et ses ambitions et de choisir librement ses représentants.

Le secrétaire général du FLN, a également affirmé que toutes les garanties étaient réunies pour la réussite des élections législatives qui se dérouleront le 12 juin prochain.

“Le Président Tebboune est conscient des attentes et aspirations du peuple algérien à vivre dans une Algérie stable et paisible”, a-t-il ajouté.