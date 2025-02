À quelques jours du Ramadan… Voici les produits dont les prix s’envolent déjà !

Alors que le Ramadan se profile à l’horizon, période de forte consommation en Algérie, les marchés connaissent comme chaque année des fluctuations de prix sur les produits alimentaires de base.

Le dernier relevé publié par le ministère du Commerce et de la Régulation du Marché national, ce mardi 25 février 2025, met en lumière une tendance contrastée. Si certains produits restent accessibles, d’autres affichent des hausses préoccupantes. Entre viandes onéreuses, légumes et fruits prisés, quels sont les produits qui pèseront le plus sur le budget des familles algériennes ?

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : voici les prix « fixes » des fruits, légumes et viandes dans les marchés de proximité

Ramadan 2025 : ces légumes qui restent accessibles… et ceux qui s’enflamment

Les légumes constituent l’un des piliers de l’alimentation durant le Ramadan, et cette année encore, leur coût varie considérablement. La pomme de terre, aliment de base, affiche un prix moyen de 78 DA/kg, tandis que la tomate se vend à 91 DA/kg. Par ailleurs, l’oignon sec, indispensable aux plats mijotés, reste abordable à 51 DA/kg.

En revanche, l’ail sec, incontournable en cuisine, s’envole à 654 DA/kg ! Un tarif qui pourrait décourager plus d’un consommateur.

D’autres légumes affichent des prix modérés, comme la carotte ou encore le chou-fleur. Mais certains, comme la courgette (124 DA/kg) et surtout le haricot vert (398 DA/kg), vont sans doute peser sur le budget des ménages aux revenus moyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Imsak/Iftar – Ramadan 2025 : le calendrier complet dans les 58 wilayas

En bref, voici les prix des légumes à l’approche du Ramadan 2025 :

Pomme de terre : 78 DA/kg ;

: 78 DA/kg ; Tomate : 91 DA/kg ;

: 91 DA/kg ; Oignon sec : 51 DA/kg ;

: 51 DA/kg ; Ail sec : 654 DA/kg ;

: 654 DA/kg ; Carotte : 68 DA/kg ;

: 68 DA/kg ; Navet : 77 DA/kg ;

: 77 DA/kg ; Chou-fleur : 66 DA/kg ;

: 66 DA/kg ; Chou : 83 DA/kg ;

: 83 DA/kg ; Courgette : 124 DA/kg ;

: 124 DA/kg ; Haricot vert : 398 DA/kg ;

: 398 DA/kg ; Laitue : 98 DA/kg ;

Fruits en Algérie : des prix contrastés à l’approche du Ramadan

Synonymes de fraîcheur après une journée de jeûne, les fruits sont très demandés en cette période. Si les agrumes restent relativement accessibles (120 DA/kg pour la mandarine, 100 DA/kg pour l’orange, 110 DA/kg pour le citron) d’autres produits voient leur prix grimper. Notamment :

Les dattes , essentielles à la rupture du jeûne, affichent un tarif moyen de 533 DA/kg , avec des pointes bien plus élevées selon la variété et la qualité ;

, essentielles à la rupture du jeûne, affichent un tarif moyen de , avec des pointes bien plus élevées selon la variété et la qualité ; La banane , fruit de plus en plus prisé, coûte en moyenne 475 DA/kg , un prix qui reste conséquent pour de nombreux ménages en Algérie ;

, fruit de plus en plus prisé, coûte en moyenne , un prix qui reste conséquent pour de nombreux ménages en Algérie ; La pomme locale, appréciée mais moins consommée durant le Ramadan, se vend à 432 DA/kg ;

Viandes et produits d’origine animale : un luxe sur les tables algériennes ?

Si la viande occupe une place centrale dans les plats prisés durant le Ramadan, son prix reste un facteur de tension sur le pouvoir d’achat.

La viande bovine locale atteint 1756 DA/kg, un montant qui pousse de nombreuses familles à se tourner vers des alternatives. Notamment la viande d’importation ;

un montant qui pousse de nombreuses familles à se tourner vers des alternatives. Notamment la viande d’importation ; Le poulet, bien plus accessible, s’affiche à 400 DA/kg , mais son prix reste surveillé de près en raison d’une hausse progressive ces dernières semaines ;

, mais son prix reste surveillé de près en raison d’une hausse progressive ces dernières semaines ; En ce qui concerne les produits dérivés, les œufs coûtent 17 DA l’unité, tandis que le lait de vache reste stable aux alentours de 95 DA/litre ;

🟢 À LIRE AUSSI : Jusqu’à 30 jours de connexion gratuite : les offres Ramadan d’Algérie Télécom

Avec l’approche du Ramadan, la demande va fortement augmenter, ce qui pourrait provoquer de nouvelles hausses sur certains produits de forte demande. Cependant, le gouvernement promet des mesures efficaces pour garder les prix sous contrôle dans les marchés.