À quelques heures du début, l’Algérino annonce l’annulation de son concert à Alger

Alors que la soirée s’annonçait grandiose à la Coupole à l’occasion du concert de l’Algérino, une mauvaise nouvelle pour le public de l’artiste vient d’être officialisé. En effet, l’Algérino, de son vrai nom, Samir Djoghlal, devait animer un concert ce soir dès 19h à la Coupole, Alger.

Or, le rappeur français d’origine algérienne a été contraint de faire une annonce qui a fait baisser la hype autour de son spectacle, « C’est avec un immense regret que je vous annonce que le concert d’aujourd’hui est annulé. Je me suis levé avec l’intention d’aller faire les répétitions à la salle et le producteur de la soirée m’annonce cette décision d’annulation. » écrit l’Algérino sur Instagram.

Il poursuit, « Je suis triste pour les gens qui se sont déplacés de loin. Je suis triste pour toutes ces familles qui attendaient ce concert et cette soirée. Je suis triste pour tous ces enfants qui voulaient nous voir et passer un bon moment … » ajoute-t-il.

Sur l’annulation subite de son concert à Alger, l’artiste, l’Algérino a indiqué, « Nous allons voir si nous décalons cette date ou l’annulons définitivement. Sachez que vous êtes dans mon cœur, que vous faites partie de ma famille. Ma tristesse est immense de ne pas partager ce moment avec vous. Ce concert, je l’ai fait pour vous et ce qui arrive est indépendant de ma volonté. J’espère que vous comprendrez… » explique-t-il.

Annulation du concert de l’Algérino : voici comment bénéficier du remboursement du prix du ticket

Sur Instagram, l’influenceur Rifka, de son vrai nom Farouk Boudjemline, a indiqué la procédure pour bénéficier du remboursement du ticket suite à l’annulation du concert de l’Algérino. Pour rappel, Rifka devait animer ce spectacle.

Ainsi, il a dit, « Ceci est un message des organisateurs du concert qui vient d’être annulé. Le public pourra bénéficier du remboursement du prix de son ticker demain à Garden City dès 10h. » lit-on.

De son côté, le visage triste, l’artiste l’Algérino a réaffirmé que, « Cette annulation est hors de notre volonté. Je m’apprêtais à répéter quand la triste annonce est tombée. » a-t-il déclaré.