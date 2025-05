A quelle heure et où voir le derby MCA – USMA et les matchs de la 27e journée Ligue 1 ?

La télévision nationale va retransmettre tous les matchs de la 27e journée de la Ligue 1 ainsi que le grand derby algérois MCA-USMA, au grand bonheur des supporters des équipes du championnat.

Demain, les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés vers le stade 5 juillet, qui va abriter le grand derby algérois MCA-USMA, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Un derby d’un grand enjeu qui promet.

Le Mouloudia ne veut pas rater ce match retard pour augmenter son capital points et prendre ainsi le large au sommet du classement général du championnat. Un derby pas comme les autres pour le Doyen puisqu’il constitue un tournant important pour la course vers le titre. Quant à la formation de Soustara, elle est en quête de rachat. Ses supporters ne vont absolument pas pardonner une autre défaite face à l’éternel rival après la débâcle du match aller.

À partir de dimanche, on va assister aux matchs de la 27e journée de la Ligue 1. Battue à domicile par la JS Saoura, la JS Kabylie effectuera un périlleux déplacement à Magra pour aller défier le NCM. Elle sera appelée à se racheter et rester ainsi toujours collée au leader, mais ce ne sera pas une simple formalité face à une équipe menacée par la relégation.

Sur une bonne dynamique, le CR Bélouizdad veut profiter de jouer à Alger face au Paradou AC pour gagner et rester ainsi toujours en course pour le titre. Sa mission s’annonce ardue face à une formation paciste qui carbure bien, auréolée par une belle victoire face à l’USMA sur un score sans appel de trois buts à un.

Les matchs entre les équipes qui luttent pour leur survie parmi l’élite seront aussi d’un grand enjeu. On cite notamment le derby de l’ouest ES Mostaganem-ASO Chlef et US Biskra-MC Oran.

Sur quelles chaines voir le grand derby et les matchs de la 27e journée ?

Le coup d’envoi du grand derby algérois MCA-USMA sera donné à 20h. Le stade 5 juillet sera plein comme un oeuf puisque le derby suscite toujours l’engouement des deux galeries, vu la grande rivalité qui existe entre elles. Mais les supporters qui ne pourront se déplacer à l’enceinte olympique, pourront le suivre sur le petit écran, en direct sur la chaine TV6.

Dimanche, il y aura quatre matchs au menu qui vont tous commencer à la même heure (17h). ESS-USMK et ESM-ASO Chlef seront diffusés respectivement sur les deux chaines, terrestre et TV6. Quant à JSK-NCM et MCEB-CSC, ils seront retransmis sur la chaine WEB de l’EPTV, disponible sur Youtube.

Lundi, il y aura deux matchs. D’abord USB-MCO (17h45) et ensuite USMA-O Akbou (20h). Les deux matchs seront diffusés sur TV6.

Enfin mardi, on va assister à CRB-PAC (19h) en direct sur TV6 et enfin JSS-MCA (19h) sur la chaine WEB.