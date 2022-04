À quand l’ouverture de la grande mosquée d’Alger pour les Tarawih ?

Le mois de Ramadan est synonyme de spiritualité chez les musulmans et les algériens comptaient bien en profiter pour effectuer les prières du Tarawih dans la grande mosquée d’Alger tout le long du mois mais il n’en est rien.

Effectivement malgré les conditions sanitaires favorables et la demande du peuple , le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, n’a malheureusement pas autorisé les citoyens à effectuer les prières du Tarawih au sein de Djamaa el Djazaïr.

Cette décision aurait été prise suite à des constatations d’ordre organisationnel : la mosquée ne serait pas encore équipée d’un parking pouvant accueillir 4000 voitures et pour cause un retard de livraison à cause de certains problèmes techniques. Afin d’éviter toute confusion, le Ministère ne laisse la possibilité aux algériens d’effectuer que 4 prières : le Fajr, le Dhuhr , Icha et Maghrib.

Le syndicat National des Imams réagit

Après les derniers préparatifs, liés aux équipements et au recrutement des différents employés chargés de l’hygiène, de jardins et de sécurité, seules les mesures liées au demeurent en suspens à cause du dit problème technique.

La grande mosquée d’Alger sera officiellement inaugurée le 05 Juillet 2022 par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Voyant la date tant attendue approcher, le Syndicat National des Imams réagit et appelle les autorités compétentes à permettre aux Algériens d’effectuer les prières du Tarawih lors de ce mois sacré. La mosquée étant vaste et prestigieuse, elle permet d’accueillir et de réunir un bon nombre de fidèles et il serait dommage de ne pas en profiter lors de cette période de prédilection pour les rituels religieux.

Pour rappel, suite à une décision du président de la république algérienne, la grande mosquée d’Alger est sous la tutelle du premier ministre depuis le mois d’octobre de l’année 2021 ce qui fait de lui le décisionnaire principale quant aux réouvertures pour le mois de Ramadan 2022.