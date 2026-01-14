Inspiré par le récent classement du New York Times positionnant Oran comme la 7ᵉ destination mondiale à visiter en 2026, le célèbre coach des stars, Yanis Harchaoui, s’est lancé un défi herculéen : rallier Alger à Oran à pied en seulement sept jours, sans ressources et en totale immersion humaine.

C’est une annonce qui a secoué la toile et la communauté sportive. Yanis Harchaoui, plus connu sous le pseudonyme de YaniSport, vient de dévoiler son nouveau projet : une traversée de plus de 400 km reliant la capitale Alger à la ville radieuse d’Oran. Si la distance impressionne, ce sont les conditions de ce périple qui relèvent de l’exploit — ou de la folie douce.

« À pied, sans eau ni argent » : le pari fou de YaniSport pour célébrer Oran

Un pari fou entre Alger et Oran : 400 km de dépassement de soi

Le cadre est posé : sept jours top chrono. Pas un de plus. Pour tenir ce délai, le coach et son fidèle compagnon d’aventure, Mehdi Zidane, devront parcourir une moyenne de 57 kilomètres par 24 heures.

Mais là où l’aventure devient une véritable expérience sociale, c’est dans son dénuement le plus total. YaniSport l’affirme : le départ se fera sans eau, sans nourriture, sans argent et sans tente. Exit le confort et l’auto-stop.

« Je ne pourrai compter que sur l’aide du peuple algérien sur mon parcours », confie celui qui a fait de la santé et du dépassement de soi son cheval de bataille.

Pourquoi Oran ? Quand le New York Times inspire l’exploit de Yanis Harchaoui

Le déclic de cette expédition ? La reconnaissance internationale fulgurante de la ville d’Oran. Le prestigieux quotidien américain New York Times a en effet placé « El Bahia » à la 7ᵉ position de sa liste très convoitée des « 52 Places to Go » pour l’année 2026.

Ancien militaire devenu le coach privilégié des personnalités médiatisées, Yanis Harchaoui souhaite, par ce geste, mettre en lumière cette région qu’il avoue méconnaître. Pour lui, le sport ne se limite pas à l’esthétisme des salles de fitness, mais constitue un vecteur de santé et de connexion humaine.

Une aventure partagée

Fidèle à son esprit communautaire, le coach invite les habitants des régions traversées à se joindre à lui pour quelques kilomètres. Une « traversée humaine » où l’imprévu sera le seul maître à bord.

Alors que le départ approche, une question brûle les lèvres de ses abonnés : le mental d’acier de l’ex-militaire et la solidarité légendaire des Algériens suffiront-ils à vaincre la fatigue et la faim sur la route de l’Ouest ? Réponse sur le bitume, dans une aventure qui s’annonce déjà mémorable.