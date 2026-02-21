À partir de 600 DA/kg : les prix du poisson fixés pour le Ramadan

Pour réguler le marché et préserver le pouvoir d’achat durant le mois sacré, le secteur de la pêche muscle son dispositif de proximité. L’objectif est de garantir la disponibilité des produits et stabiliser les prix à travers tout le territoire national.

Dans une démarche proactive visant à sécuriser l’approvisionnement du marché national, le secteur de la pêche et de l’aquaculture passe à l’offensive. M. Miloud Teria, Directeur général de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a annoncé l’ouverture de 390 points de vente directe à travers les différentes wilayas du pays.

Ce réseau, qui compte déjà 139 points de vente sous l’égide de l’Office national des aliments de bétail et de l’élevage avicole (ONAB), devrait s’élargir pour atteindre 450 espaces de vente d’ici la fin du mois de Ramadan.

L’initiative ne se limite plus aux seules zones côtières. Grâce aux avancées notables de l’aquaculture ces dernières années, les produits halieutiques s’invitent désormais dans les wilayas de l’intérieur et du Sud, telles que Ouargla, El Oued, Adrar et Béchar.

Poisson : Des prix encadrés pour le consommateur

L’un des piliers de cette opération est le plafonnement des tarifs pour rendre ces produits accessibles au plus grand nombre. Les prix fixés pour ces points de vente se déclinent comme suit :

Daurade et Loup de mer : 1 250 DA / kg.

Tilapia rouge : 600 DA / kg.

Le groupe ONAB joue un rôle central dans cette distribution, notamment pour le Tilapia rouge, avec une ambition de porter son réseau dédié à 200 espaces de vente de manière graduelle.

Interrogé sur les capacités de production du pays, M. Teria a rappelé que la production nationale de la pêche et de l’aquaculture maintient une dynamique stable, avec une moyenne de 120 000 tonnes par an.

Cette opération de vente directe témoigne d’une volonté de court-circuiter les intermédiaires pour assurer un lien direct entre le producteur et le citoyen, garantissant ainsi fraîcheur et équité tarifaire durant cette période de forte consommation.

Contrôle : 400 brigades mobilisées sur six wilayas du Centre

Parallèlement, les directions du commerce de six wilayas du centre du pays (Blida, Tizi Ouzou, Médéa, Aïn Defla, Bouira et Djelfa) ont mobilisé 429 brigades, soit près de 1 300 agents.

Selon Mohamed Salami, responsable à la Direction régionale du commerce de Blida, ces équipes intensifieront leurs sorties quotidiennes sur les marchés de gros et de détail. L’objectif est de surveiller les circuits de distribution et veiller à la stabilité des prix des denrées de large consommation.

À Blida, dix marchés de proximité ont été aménagés. Le groupe public Agrodiv, via son complexe « Ismaïlia », a confirmé que les stocks étaient largement suffisants. Hakim Touati, directeur du complexe, assure que les moyens logistiques sont en place pour approvisionner les points de vente de Blida et Tipaza, garantissant une fluidité totale malgré la forte affluence attendue.