À partir de 59 000 DA : ALVIAR met en vente des moutons de l’Aïd Al-Adha à prix fixes

L’entreprise publique Algérienne des Viandes Rouges (ALVIAR) entame à partir de samedi prochain (08 juin 2024) la vente des moutons de l’Aïd au niveau de son point de vente de Birtouta (Alger) à des prix fixes, allant de 59 000 à 90 000 DA, a annoncé ce mercredi le directeur général de la société, Ziani Ali.

“L’opération de vente des moutons de l’Aïd El Adha débutera au niveau des entrepôts de l’Algérienne des Viandes Rouges à Birtouta à partir du samedi 8 juin et durera jusqu’à la veille de l’Aïd El Adha, et ce à des prix fixes selon la taille, variant entre 59 000 DA, 79 000 DA et 90 000 DA“, a précisé M. Ziani dans une déclaration à l’APS.

Le représentant de l’entreprise publique a affirmé qu’un “nombre important” de moutons a été réceptionné au niveau de son site dédié à la vente à Birtouta, et que l’opération d’approvisionnement en bétail se poursuit à partir de ses sites d’engraissement de bétail de la ferme principale de la société située dans la wilaya de Djelfa, avec la possibilité de recourir à l’achat de bétail auprès des éleveurs contractuels avec la société si nécessaire, en insistant sur la “rigueur des contrôles vétérinaires” avant l’achat du sacrifice.

À cet effet, M. Ziani a expliqué que l’approvisionnement en bétail se fera quotidiennement selon la demande, soulignant que les préparatifs de l’opération ont débuté il y a des mois et que la société a acquis une expérience qui lui permet de faire face à toute éventualité.

Concernant la santé des ovins mis en vente, le directeur général de la société a indiqué que “l’opération est maîtrisée et que tous les ovins commercialisés sont exempts de défauts physiques et de maladies“, comme en atteste, selon lui, le certificat vétérinaire délivré par les services vétérinaires de la wilaya qui accompagne le mouvement du troupeau, et constitue un document officiel pour le transport du bétail et sans lequel son transport d’une wilaya à l’autre n’est pas autorisé.

À cela s’ajoute, selon le même responsable, le recrutement de quatre vétérinaires au niveau du point de vente des moutons de l’Aïd à Birtouta, qui veillent au contrôle permanent des moutons jusqu’à leur remise à leurs acquéreurs.