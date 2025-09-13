À partir de 390 millions de centimes : TIRSAM lance la vente de ses camions Made in Algeria

Le groupe TIRSAM a annoncé l’ouverture des inscriptions pour l’acquisition de ses camions de fabrication algérienne à partir de ce samedi, une initiative qui vise à renforcer l’industrie nationale et à répondre à la demande croissante d’équipements lourds sur le marché local.

L’entreprise a souligné que le processus d’inscription se fait exclusivement via sa plateforme électronique, http://www.tirsam.com, précisant que toute demande soumise en dehors de cette plateforme ne sera pas prise en considération. Les procédures se déroulent de manière séquentielle et électronique, sans qu’il soit nécessaire de se déplacer au siège de l’entreprise.

Le prix du camion léger de 3,5 tonnes a été fixé à 390 millions de centimes, tandis que celui du camion lourd de 6 tonnes est de 460 millions de centimes.

Ouverture des inscriptions pour l’acquisition des camions algériens TIRSAM

Cette annonce intervient dans le cadre de l’expansion des activités du groupe, fondé à Batna en 2008, et connu pour la production de tracteurs, de camions et d’équipements agricoles, en plus d’être l’agent exclusif de la marque mondiale DEVELON en Algérie.

Concernant les documents requis pour l’acquisition des camions, l’entreprise a indiqué que les commerçants doivent présenter un registre de commerce (RC), un numéro fiscal (NIF), un numéro statistique (NIS), un numéro d’imposition (Article d’imposition), un bon de commande et un chèque bancaire ou postal.

Quant aux artisans, ils doivent fournir une carte d’artisan, un numéro fiscal, un numéro d’imposition et un chèque bancaire ou postal. Pour les agriculteurs, une carte d’agriculteur (Carte Fellah), un numéro d’imposition et un chèque bancaire ou postal sont requis.

Le groupe a insisté sur l’importance de respecter le mécanisme d’inscription via la plateforme électronique, afin de garantir la transparence et une bonne organisation du processus pour tous ceux qui souhaitent acquérir des camions TIRSAM.

Camions TIRSAM : Inscriptions EN LIGNE uniquement !

Il est à noter que, malgré les clarifications du groupe TIRSAM selon lesquelles l’inscription pour l’acquisition des camions se fait exclusivement via la plateforme électronique, un grand nombre de personnes inscrites se sont rendues directement au siège de l’entreprise, en violation des procédures annoncées.

Dans le même temps, la plateforme électronique dédiée à l’enregistrement des demandes d’acquisition des camions algériens de TIRSAM connaît actuellement une panne temporaire due à des travaux de maintenance technique, en raison de la forte affluence des visites.