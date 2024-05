À partir de 2 999 000 DA… Découvrez les prix des voitures Jetour en Algérie 

Jetour, marque automobile chinoise filiale du groupe Chery, fait son entrée remarquée sur le marché algérien, promettant de bousculer le segment des SUV avec ses modèles élégants, performants et abordables.

Fondée en 2018, Jetour s’est rapidement imposée sur le marché en misant sur l’innovation technologique, le design raffiné et un excellent rapport qualité-prix.

Cette stratégie gagnante a valu à la marque une reconnaissance croissante et une expansion fulgurante à l’international.

Jetour se distingue par ses SUV qui allient un design moderne et élégant à des technologies de pointe, des performances remarquables et des prix attractifs.

Un design raffiné et audacieux caractérise les modèles Jetour, avec des lignes épurées, des finitions haut de gamme et des touches chromées pour une allure résolument moderne et chic.

À bord, la technologie prend le relais avec des aides à la conduite avancées pour une sécurité optimale, un système d’info-divertissement intuitif et connecté pour une expérience divertissante, et des fonctionnalités technologiques dernier cri pour un confort maximal.

Sous le capot, les moteurs puissants et efficients de Jetour offrent un excellent compromis entre performance et consommation de carburant, que vous soyez en quête d’un véhicule pour les trajets urbains ou les escapades en famille.

Enfin, Jetour se démarque par son positionnement tarifaire agressif, proposant des SUV haut de gamme à des prix accessibles, faisant d’elle un choix idéal pour les automobilistes soucieux de leur budget.

Prix des modèles Jetour disponibles en Algérie

En parlant des prix, quels sont les prix proposés en Algérie pour les voitures Jetour ?

Jetour X70

Jetour X70 arrive sur le marché algérien avec l’ambition de conquérir le cœur des familles. Ce SUV 7 places se distingue par son design élégant et moderne, son espace intérieur généreux et confortable, ses performances remarquables et son équipement technologique complet.

Le tout à partir de : 2 999 000 DA pour al version COMFORT et 3 450 000 DA pour la version LUXURY.

Jetour X70 Plus

Le Jetour X70 Plus, le SUV familial premium, reprend tous les atouts de son petit frère le X70, et se dote d’un design encore plus élégant et encore plus raffiné, avec des matériaux haut de gamme et des finitions soignées à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le Jetour X70 Plus est disponible en Algérie à partir de 4 250 000 DA pour la version COMFORT et 4 950 000 DA pour la version LUXURY.

Jetour Dashing

Pour ceux qui recherchent un SUV urbain compact, dynamique et accessible, le Jetour Dashing est le choix idéal. Ce SUV 5 places se distingue par son design sportif et moderne, sa conduite agile et son équipement complet, le tout à partir de 4 950 000 DA.

Jetour X90 Plus

Le X90 Plus (7 places), fleuron de la gamme SUV de Jetour, est disponible à partir de 5 300 000 DA.

Jetour T2

Avec son design musclé et aventurier, le Jetour T2 est un SUV compact robuste et polyvalent conçu spécialement pour ceux qui recherchent un véhicule fiable et performant pour explorer de nouveaux horizons.

Ce modèle est disponible à partir de 9 700 000 DA.

Avec la remise Moujahad, le prix du Jetour T2 passe à 6 500 000 DA.