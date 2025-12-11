À partir de 1 880 000 DA : JAC ouvre ses ventes en Algérie, voici les prix et modèles disponibles

L’entreprise Emin Auto, représentant officiel de la marque chinoise JAC en Algérie, a annoncé ce mardi l’ouverture des commandes pour une large palette de véhicules utilitaires, camions et bus.

Cette annonce, publiée sur les réseaux sociaux de la société, marque le retour sur le marché algérien d’une offre diversifiée. Répondant à la fois aux besoins des professionnels du transport et des entreprises de logistique.

Les clients intéressés peuvent passer commande via les numéros officiels communiqués par Emin Auto, se rendre directement au siège de la société à Bab Ezzouar, Alger, ou contacter l’un des agents agréés répartis sur l’ensemble du territoire national.

La liste complète des représentants est disponible sur le site officiel de l’entreprise, facilitant ainsi l’accès aux véhicules sans déplacements superflus.

JAC en Algérie : une gamme complète de camions et bus pour tous les besoins

En outre, l’offre comprend plusieurs types de camions JAC :

JAC 1040S cabine simple : Plateau, Frigorifique, Conteneur et Benne

: Plateau, Frigorifique, Conteneur et Benne JAC 1040S cabine double : Plateau et versions spéciales comme plateforme élévatrice ou camion benne tasseuse

: Plateau et versions spéciales comme plateforme élévatrice ou camion benne tasseuse JAC Bosseur : Plateau, Conteneur et Frigorifique

: Plateau, Conteneur et Frigorifique JAC Oman : Plateau et Benne

: Plateau et Benne JAC X50 Mini Truck : Cabine simple et double Plateau

: Cabine simple et double Plateau Bus JAC : modèles de 6,6 m – 44 places, 11,5 m – 100 places et Mini-bus de 7,3 m – 24 à 34 sièges

Ainsi, cette diversité permettra de répondre à un large éventail de besoins. Que ce soit pour le transport urbain, la logistique industrielle ou le secteur du BTP.

Les prix officiels des modèles JAC en Algérie

Par ailleurs, Emin Auto a communiqué les tarifs pour chaque modèle, TTC, que voici :

JAC X50 Mini Truck : à partir de 1 880 000 DZD

: à partir de 1 880 000 DZD JAC 1040S cabine simple : Plateau 4 360 000 DZD, Frigo 5 950 000 DZD, Conteneur 4 775 000 DZD, Benne 4 385 000 DZD

: Plateau 4 360 000 DZD, Frigo 5 950 000 DZD, Conteneur 4 775 000 DZD, Benne 4 385 000 DZD JAC 1040S cabine double : Plateau 4 470 000 DZD

: Plateau 4 470 000 DZD Versions spéciales : Nacelle 8 800 000 DZD, Tasseuse 9 200 000 DZD

: Nacelle 8 800 000 DZD, Tasseuse 9 200 000 DZD JAC Bosseur : Plateau 4 000 000 DZD, Conteneur 4 460 000 DZD, Frigorifique 5 345 000 DZD

: Plateau 4 000 000 DZD, Conteneur 4 460 000 DZD, Frigorifique 5 345 000 DZD JAC Oman : Plateau 6 110 000 DZD, Benne 6 360 000 DZD

: Plateau 6 110 000 DZD, Benne 6 360 000 DZD Bus JAC : 6,6 m – 44 sièges 14 000 000 DZD, 11,5 m – 100 sièges 28 000 000 DZD, Mini-bus 7,3 m – 24 à 34 sièges 12 500 000 DZD

Ces prix reflètent la diversité de l’offre et permettent aux clients de choisir le véhicule adapté à leur activité et à leur budget.

Enfin, la société insiste sur la facilité de l’acquisition, la consultation de la liste des agents agréés sur le site d’Emin Auto permet aux clients de trouver le représentant le plus proche et de réaliser l’ensemble des démarches sans contraintes géographiques majeures. Ainsi, cette organisation vise à simplifier l’achat et à répondre rapidement à la demande croissante de véhicules utilitaires en Algérie.