À partir de 1 850 000 DA : TIRSAM dévoile les prix de ses camions

Le groupe algérien TIRSAM a officiellement marqué une étape décisive dans le développement de l’industrie mécanique nationale. L’entreprise, établie à Batna, a procédé à la livraison de son premier lot de camions Harbin de fabrication locale, tout en dévoilant les prix de vente au public, très attendus par les professionnels et les jeunes entrepreneurs.

L’événement s’est déroulé aujourd’hui dans la zone Industrielle Kechida (Batna), où TIRSAM a remis plus de 70 véhicules à leurs bénéficiaires. C’est l’aboutissement d’un engagement ferme pour l’entreprise, désormais productrice du premier utilitaire portant le label algérien.

Lors de la cérémonie, qui a réuni des représentants du partenaire chinois de TIRSAM, des opérateurs économiques, et des responsables d’institutions bancaires et d’assurances, les prix des deux versions du nouveau véhicule ont été annoncés :

Le camion « Simple cabine » : 185 millions de centimes.

Le petit utilitaire « Double Cabine » : 225 millions de centimes.

Ces tarifs ont suscité un grand intérêt parmi les visiteurs et les nombreux jeunes présents, confirmant l’impact économique et social de ce lancement.

🟢 À LIRE AUSSI : À partir de 390 millions de centimes : TIRSAM lance la vente de ses camions Made in Algeria

Camion Tirsam : Un utilitaire robuste pensé pour les PME et les terrains difficiles

Prenant la parole, le Directeur Général de l’entreprise, Samir Maala, a souligné que cette concrétisation intervient après plusieurs mois de production, honorant un engagement pris auprès du Président de la République et du Premier Ministre, qui suivent de près ce dossier stratégique.

TIRSAM, fondée en 2008 à Batna, s’affirme comme un pilier national dans la fabrication de tracteurs, camions et équipements agricoles, avec une main-d’œuvre algérienne à 100% et des taux d’intégration de pièces locales considérables. L’entreprise est également le représentant exclusif de la marque mondiale DEVELON en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Marché automobile en Algérie : la vague chinoise fait chuter les prix

Le nouveau petit utilitaire est équipé d’un moteur robuste de 1.5 litre, garantissant des performances puissantes et fiables ainsi qu’une capacité de charge supérieure. Selon le communiqué de l’entreprise, le véhicule est conçu pour exceller même sur les routes de montagne et les terrains accidentés.

Le groupe a insisté sur le fait que le nouveau Harbin est une option idéale et efficace pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME), grâce à sa fiabilité et à son coût compétitif, incarnant parfaitement le slogan de TIRSAM : “Petit camion… grandes possibilités.”

Avec ses spécifications techniques avancées, ce modèle algérien est prêt à défier la concurrence des marques chinoises qui dominent actuellement le segment des petits utilitaires dans le pays, marquant une progression rapide et ambitieuse de l’industrie mécanique nationale, orientée vers le marché domestique et l’exportation.