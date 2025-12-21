À partir de 1 303 400 DA : tout savoir sur le crédit CNEP pour l’AADL 3

La Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance (CNEP-Banque) a levé le voile sur les modalités de financement destinées aux souscripteurs du programme AADL 3. Entre taux d’intérêt bonifiés, conditions d’âge et seuils de revenus, voici tout ce qu’il faut savoir sur ces crédits immobiliers.

Dans l’optique de faciliter l’accès à la propriété aux bénéficiaires du nouveau programme de location-vente « AADL 3 », la CNEP-Banque a défini une stratégie de financement spécifique. Les montants des crédits octroyés seront indexés sur la typologie du logement et sa valeur globale.

Financement à 38 % : Quels sont les montants de crédit pour chaque type d’appartement ?

La banque couvrira précisément 38 % du coût total du logement. Les simulations de financement se présentent comme suit :

Appartements de 3 pièces (F3) : Pour un prix de vente fixé à 343 millions de centimes , le souscripteur pourra bénéficier d’un prêt allant jusqu’à 130,34 millions de centimes .

: Pour un prix de vente fixé à , le souscripteur pourra bénéficier d’un prêt allant jusqu’à . Appartements de 4 pièces (F4) : Pour un prix total de 431,5 millions de centimes, le montant du crédit pourra atteindre 163,95 millions de centimes.

Le dispositif se veut incitatif avec un taux d’intérêt préférentiel de 1 %. La durée de remboursement s’étale sur une période maximale de 25 ans, avec une limite d’âge fixée à 75 ans pour le remboursement de la dernière mensualité.

Qui peut réellement bénéficier de ce prêt ?

Pour prétendre à ce financement, les candidats doivent répondre à des critères stricts :

Revenus : Le salaire mensuel doit être supérieur ou égal à 24 000 DA, sans excéder six fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

Retraités : Cette catégorie est officiellement éligible, à condition que l’âge du demandeur ne dépasse pas 70 ans au moment du dépôt du dossier de financement .

. Domiciliation bancaire : La détention d’un compte auprès de la CNEP est obligatoire pour la majorité des souscripteurs.

Une flexibilité particulière est accordée aux employés d’Algérie Poste, de la DGSN (Sûreté Nationale) ainsi qu’aux personnels du Ministère de la Défense Nationale. En vertu de conventions inter-institutionnelles, ces derniers sont exemptés de l’obligation d’ouvrir un compte à la CNEP