À Oxford, le doyen de la Grande Mosquée d’Alger met l’Émir Abdelkader à l’honneur

Le doyen de la Grande Mosquée d’Alger, Cheikh Mohamed Mamoune El-Qacimi El-Hassani, est arrivé ce jour dans la capitale britannique pour participer à une conférence organisée par le prestigieux Centre d’Oxford pour les études islamiques, affilié à l’Université d’Oxford.

À son arrivée à l’aéroport international d’Heathrow, Cheikh El-Qacimi El-Hassani a été accueilli par l’ambassadeur d’Algérie au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Monsieur Noureddine Yazid, accompagné de ses collaborateurs. Cet accueil officiel témoigne de l’importance de la visite, placée sous le signe du dialogue interculturel et de la valorisation de grandes figures de l’histoire algérienne.

Cheikh Mohamed Mamoune El-Qacimi El-Hassani en conférence à Oxford pour évoquer l’héritage de l’émir Abdelkader

Avant son départ d’Alger, le doyen avait été salué à l’aéroport international Houari-Boumédiène par le directeur de son cabinet ainsi que par le président du conseil scientifique de la Grande Mosquée d’Alger, soulignant ainsi le soutien institutionnel accordé à cette mission internationale.

La conférence, prévue demain soir au Centre d’Oxford pour les études islamiques, sera consacrée à une figure emblématique de l’Algérie : l’émir Abdelkader. Intitulée « L’héritage de l’émir Abdelkader : Résistance et paix », l’intervention du Cheikh explorera plusieurs dimensions de l’œuvre et de la pensée de ce héros national.

Il sera notamment question de son rôle de leader dans la lutte contre l’occupation coloniale française au XIXᵉ siècle, mais aussi de ses idées profondément ancrées dans les valeurs humaines et universelles de paix, de tolérance et de coexistence. L’émir Abdelkader est aujourd’hui reconnu bien au-delà des frontières algériennes comme un symbole de résistance éclairée et de sagesse politique.

Oxford accueille une conférence du doyen de la Grande Mosquée d’Alger sur l’héritage de l’émir Abdelkader

À travers cette conférence, Cheikh Mohamed Mamoune El-Qacimi El-Hassani ambitionne de faire découvrir au public britannique et international la richesse de l’héritage spirituel et politique de l’émir, et de souligner son actualité dans un monde marqué par de nombreux défis liés à la paix et au dialogue interculturel.

La participation du doyen de la Grande Mosquée d’Alger à cet événement s’inscrit également dans une volonté de renforcer les ponts culturels entre l’Algérie et le Royaume-Uni, à travers la promotion d’un message de fraternité et de compréhension mutuelle.

L’Université d’Oxford, par l’intermédiaire de son Centre pour les études islamiques, confirme ainsi son rôle de plateforme académique de haut niveau dédiée aux échanges entre traditions, cultures et savoirs.