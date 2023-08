À Oran, un imam a été suspendu pour avoir dénoncé la débauche et la prostitution (vidéo)

Hier, sur la toile, plusieurs vidéos montrant un imam exprimant sa détresse ont enflammé les réseaux sociaux. En effet, l’imam de la mosquée « Al Qods » à Oran a tenu à prendre la parole pour communiquer une décision « prise à son encontre ».

Ainsi, selon l’imam, la direction locale des affaires religieuses et des Waks a prononcé une sentence selon laquelle il ne sera plus éligible à prêcher. Selon l’imam, cette décision a été prise suite à ses propos dénonçant « des fléaux sociaux qui gangrènent le quartier dans lequel la mosquée Al Qods se trouve ».

Il dit, « Ce que j’ai dit lors de la leçon habitude avant les prières n’a pas été au goût de certaines personnes. Cela a dérangé plus d’un et m’a valu une convocation de la part de la direction des affaires religieuses », indique-t-il.

Sur les raisons et les conséquences de cette convocation, l’imam a dit, « Lors de ce prêche, j’ai tenu à dénoncer les scènes de débauche qui se sont instaurées dans le décor de notre quartier. Je n’avais pas supporté que la réputation de notre quartier et de notre ville soit souillée à cause de ces agissements et déroutes », ajoute-t-il.

Oran : un imam suspendu pour avoir dénoncé la débauche et la prostitution

Dans sa vidéo, l’imam de la mosquée « Al Qods » à Oran s’est étalé sur les propos qui lui ont valu une suspension.

Ainsi, il dit, « Ils m’ont reproché le fait d’avoir parlé et d’avoir dénoncé ce qui se passe ici tout en citant le nom du quartier. Je tiens à préciser que je n’ai pas visé les notables du quartier d’Al Akid. Je parlais des intrus qui souillent la réputation de ce quartier. Mes propos s’inscrivent dans mon rôle d’imam et de musulman, de dénoncer la débauche et de la dédaigner. Sauf que, cela n’a pas été accueilli à bras ouverts par certaines personnes et j’ai été suspendu suite à cela », explique-t-il.



Dans une autre qui circule sur la toile, l’imam a dit, « Je rencontre des habitants de ce quartier et ils se plaignent auprès de moi de ce quotidien qui leur est insupportable. Ces gens bradent le prix de leur maison afin de s’éloigner de ce quartier à causer de la prostitution qui le gangrène », a-t-il dit.