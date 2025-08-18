« À nos frères de Gaza » : parties d’Algérie, des bouteilles d’espoir échouent sur une plage à Béja

Une découverte insolite a eu lieu dans la plage de Zouaraa, située dans le gouvernorat de Béja en Tunisie. Des habitants de la région ont en effet découvert des bouteilles en plastique, contenant des denrées alimentaires de base, telles que des pois chiches, du riz et des lentilles, rejetées par la mer.

Le mercredi 13 août dernier, un geste de solidarité s’est échoué sur les rives de la Zouaraa, en Tunisie. Des habitants ont découvert des bouteilles en plastique, rejetées par la mer, qui contenaient des vivres essentiels. Ces bouteilles transportaient également des messages manuscrits portant la mention : « A nos frères de Gaza, de vos frères d’Algérie« .

Le geste a suscité une forte émotion, non seulement parmi les habitants, mais aussi sur les réseaux sociaux. Cette action, simple, mais puissante, reflète un symbole d’espoir et de solidarité humaine, résonnant bien au-delà de cette plage.

La découverte a rapidement fait le tour de la toile, générant une vague de commentaires et de partages, qui témoignent de l’impact de ce geste de fraternité.

Quand la mer devient messagère : le geste fort des Algériens envers les Gazaouis émeut la toile

Selon la presse locale qui cite le militant Amine Helali, les bouteilles contenaient également des messages écrits à la main pour les Gazaouis, disant : « A nos frères de Gaza, de la part de vos frères d’Algérie« .

Le militant a précisé que cette initiative, lancée dans plusieurs pays, vise à soutenir le peuple palestinien. Ce geste, simple, mais puissant, a beaucoup touché les habitants qui y voient un message d’espoir et de solidarité au-delà des frontières.

Les décès liés à la famine à Gaza en hausse

Jeudi, des agences humanitaires de l’ONU ont alerté sur l’augmentation du nombre de décès dus à la malnutrition à Gaza, en particulier chez les enfants. L’enclave palestinienne est toujours sous le blocus imposé par Israël qui l’empêche de recevoir les aides humanitaires.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, au 5 août dernier, 49 enfants sont décédés de la malnutrition, dont 39 de moins de 5 ans.

Cependant, le ministère de la Santé à Gaza a rapporté un bilan bien plus lourd, faisant état de 235 décès liés à la malnutrition depuis octobre 2023, dont 106 enfants. Rien que depuis le 1ᵉʳ juillet 2025, on compte 170 décès liés à des carences alimentaires, dont 45 enfants.

