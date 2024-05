À moins de 2 000 000 DA : La voiture neuve la moins chère d’Algérie débarque en juillet

Bonne nouvelle pour les automobilistes algériens à la recherche d’un véhicule économique et performant !

Geely Algérie s’apprête à lancer la GX3 Pro Start, la voiture neuve la moins chère du marché algérien, au prix imbattable de 197 millions de centimes.

Selon un communiqué officiel de la marque, les clients ayant déjà précommandé leur GX3 Pro Start recevront leur véhicule dès le mois de juillet prochain.

Soucieuse de garantir une qualité et une sécurité optimales à ses clients algériens, Geely a soumis la GX3 Pro Start à des tests intensifs durant deux mois en Chine. Ces tests, qui ont également porté sur la conformité aux exigences strictes du cahier des charges du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, ont couvert :

La performance et la durabilité

La sécurité

La maniabilité et le confort

Les tests se sont étalés sur deux mois et ont couvert un large éventail d’épreuves, allant des tests de vitesse aux parcours accidentés, en passant par la conduite dans l’eau et sur des pistes difficiles.

Ces tests rigoureux visaient à garantir la qualité irréprochable du véhicule, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des automobilistes algériens.

La GX3 Pro Start se distingue par son prix accessible, sa robustesse adaptée aux conditions routières locales et ses caractéristiques de sécurité avancées, le tout pour offrir une expérience de conduite sereine et confortable.

🟢 À LIRE AUSSI : Retrait de Geely El Djazaïr du marché algérien : l’entreprise automobile réagit aux rumeurs

La GX3 Pro Start a subi une batterie de tests rigoureux garantissant sa fiabilité et sa sécurité sur le long terme. Parmi ces tests, on trouve des évaluations mécaniques et structurelles poussées, comme le test de résistance qui met à l’épreuve les composants clés du véhicule tels que le moteur, la transmission et les roues dans des conditions extrêmes.

Geely GX3 Pro Start : la voiture neuve la plus abordable d’Algérie

La voiture a également subi des tests de vibration et de choc pour simuler différentes conditions routières et s’assurer que le châssis peut supporter toutes les contraintes.

La sécurité n’a pas été négligée, avec des tests minutieux des systèmes de freinage ABS, des airbags et d’autres dispositifs de protection.

🟢 À LIRE AUSSI : Geely Algérie : vers un lancement imminent de la production locale ?

Enfin, des tests de performance ont permis d’évaluer l’accélération, le freinage, la maniabilité et la stabilité de la GX3 Pro Start, le tout complété par des essais de conduite réels sur différents types de terrains pour confirmer sa réactivité et sa facilité d’utilisation en conditions réelles.

L’arrivée de la GX3 Pro Start confirme l’engagement de Geely Algérie à démocratiser l’accès à l’automobile en Algérie et à proposer des produits de qualité répondant aux besoins spécifiques du marché local.