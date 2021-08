À Manchester City, Riyad Mahrez séduit plus que jamais

La star de Manchester City et la vedette de l’équipe nationale Algérienne, Ryad Mahrez, a subjugué les spectateurs, hier, lors du match qui l’avait confronté au onze de l’équipe de Barnsley. Mahrez avait notamment inscrit un magnifique but dans les filets du gardien de but de Barnsley.

C’est Mahrez qui avait également permis l’ouverture du score à la 23e minute, en offrant la balle via une magnifique passe à Samuel Edozie, la jeune recrue du club anglais. L’Algérien a tenu ensuite à inscrire lui-même le troisième but pour Manchester City, et ce, sur belle reprise, à la 34ᵉ minute.

L’Homme du match

La page officielle du club de Ryad Mahrez a publié aujourd’hui un post dédié au joueur Algérien, dans lequel il est écrit « Ryad Mahrez sème sa magie au stade de l’académie… il a fait le premier but, il a commencé le deuxième et il a marqué le troisième ».

Sur le magazine Manchester Evening News, Ryad Mahrez reçoit tous les honneurs. L’international Algérien est nommé meilleur joueur lors du match contre Barnesley, il reçoit neuf point, ce qui est le score maximal donné par ce média. Les coéquipiers de Mahrez ont tous eu des notes qui varient entre 5 et 7 points.

La même source a indiqué que Mahrez se dirige fermement vers la récupération de sa place sur l’aile offensif droit, et ce, quels que soient les noms qui peuvent rivaliser avec lui afin de prétendre à ce poste. L’international Algérien confirme donc son statut de faiseur de miracles dans le championnat anglais, et toujours selon le même média, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.