« À ma libération, j’irai en Algérie », le hacker Hamza Bendelladj lors de son procès en France

Le procès du hacker algérien Hamza Bendelladj a été reporté au 31 août prochain, à la suite d’une audience devant la justice française, selon le site Zdnet.

Le prévenu, convoqué à comparaître, participait en effet aux débats par visioconférence depuis son centre de détention aux États-Unis. Le hacker souriant est actuellement en train de purger une peine de 15 ans de prison.

Cette lourde condamnation l’a rendu célèbre en raison de son implication dans une affaire de hacking utilisant un malware qui a causé près d’un milliard de dollars de dégâts. Il avait piraté des serveurs situés principalement en France.

| À LIRE AUSSI : Canal+ produira un film racontant la vie du hacker algérien Hamza Bendelladj

Les avocats de Hamza Bendelladj ont fait remarquer que leur client n’avait pas été informé de l’audience dans les délais légaux. Cela a ouvert la voie à un renvoi de l’audience, qui a été décalée pour l’été prochain.

Le parquet a suggéré que la présence de traces de malware, mentionnées dans les annexes de la procédure, avait pu compliquer l’accès au dossier. Initialement, le hacker devait être libéré le 26 mai 2023, mais cette perspective a été repoussée après l’annulation d’une remise de peine d’un an.

« Je suis innocent »

Hamza Bendelladj s’est également défendu en affirmant qu’il n’avait rien à voir avec ces piratages informatiques et clame son innocence en ce qui concerne tout ce dont on l’accusait en France. Son avocat a confirmé que son client plaide non coupable et qu’il veut s’expliquer sur chacun des faits qui lui sont reprochés.

Le parquet exprime cependant des doutes quant à la volonté du hacker de se rendre lui-même en France pour être jugé. Lors de l’audience, la présidente du tribunal a demandé à Hamza Bendelladj s’il viendrait en France, ce à quoi il a répondu par visioconférence : « Oui bien sûr ». Il a ajouté : « À ma libération, j’irai directement en Algérie, puis au tribunal ».

| À LIRE AUSSI : Jeu en ligne illégal en Algérie et ailleurs : quels risques ?

Bien que le fond du dossier n’ait pas été abordé, cette première étape judiciaire a tout de même permis d’en apprendre un peu plus sur ce qui est reproché au célèbre hacker. Selon la justice française, le hacker de 34 ans n’aurait pas été inactif en prison.