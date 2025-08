À l’ONU : quand Israël parle d’otages, l’Algérie évoque les enfants affamés de Gaza

Alors que les images poignantes d’otages israéliens détenus par le Hamas, amaigris et visiblement affaiblis, circulent depuis quelques jours, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a lancé un appel urgent à la Croix-Rouge.

Il demande à l’organisation humanitaire d’intervenir pour fournir nourriture et soins médicaux aux otages encore détenus dans la bande de Gaza. Ce nouvel appel survient dans un contexte de tensions humanitaires extrêmes, où les conditions de détention et la crise alimentaire sont devenues des enjeux centraux du conflit israélo-palestinien.

Les vidéos diffusées montrent plusieurs otages en très mauvais état, suscitant l’inquiétude des familles et de la communauté internationale. Pour Israël, il s’agit d’une urgence humanitaire qui nécessite une intervention rapide. Mais cet appel à la solidarité humanitaire a provoqué une réaction tout aussi poignante du côté palestinien.

Netanyahou alerte sur les otages, l’Algérie dénonce la famine à Gaza

À New York, lors d’une réunion à l’ONU, Amar Bendjama, Représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, a tenu à rappeler que les souffrances ne se limitaient pas aux otages israéliens. L’ambassadeur algérien a montré des clichés bouleversants d’enfants palestiniens victimes de la famine.

L’une des images les plus marquantes est celle d’un nourrisson décédé, mort des suites de malnutrition sévère. Son corps frêle, incapable de lutter, est devenu un symbole de la tragédie humanitaire qui frappe Gaza depuis plusieurs mois.

Bendjama a dressé un inventaire glaçant des victimes palestiniennes, en mettant l’accent sur les enfants morts de faim ou tués alors qu’ils tentaient de se procurer de la nourriture. Il a précisé que plusieurs de ces décès ont eu lieu depuis le mois de mars, conséquence directe du blocus et de l’insuffisance d’aide humanitaire dans la région. Les chiffres avancés par différentes ONG et agences onusiennes confirment une situation alarmante, où des milliers d’enfants souffrent de malnutrition aiguë.

Israël demande de l’aide pour ses otages, l’Algérie dévoile les visages oubliés de Gaza

Ce face-à-face indirect entre Netanyahou et Bendjama illustre les deux réalités d’un même drame : celui d’otages nécessitant des soins, et celui d’une population palestinienne civile, en particulier les plus jeunes, en proie à une crise humanitaire d’une gravité sans précédent. Ainsi, le message est clair : si la souffrance des otages est reconnue sur la scène internationale, celle des enfants de Gaza devrait l’être tout autant.

Dans ce contexte, de nombreuses voix s’élèvent pour exiger un cessez-le-feu durable, l’ouverture de couloirs humanitaires sûrs, et une mobilisation internationale équitable, capable de répondre aux urgences de part et d’autre du conflit.