À l’arrêt depuis plusieurs mois : le téléphérique de Bab el-Oued réouvert à cette date

Après plusieurs mois de suspension pour travaux et contrôles techniques, le téléphérique reliant Bab El Oued à Z’ghara, en passant par le quartier Cilas, reprendra du service à partir du samedi 8 novembre 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 6 novembre par l’Entreprise algérienne de transport par câbles (ETAC), qui a confirmé la fin des opérations de maintenance et de rénovation menées sur cette ligne emblématique de la capitale.

L’arrêt du téléphérique, décidé il y a plusieurs mois, avait pour objectif de garantir la sécurité et le confort des passagers. Durant cette période, les équipes techniques de l’ETAC ont procédé à un examen complet des installations mécaniques et électriques, tout en réalisant une modernisation des infrastructures. Les travaux ont concerné les trois stations du trajet : Bab El Oued, Cilas et Z’ghara. Les bâtiments intérieurs et extérieurs ont été rénovés afin d’améliorer l’accueil et l’expérience des usagers.

Alger : reprise du téléphérique de Bab El Oued dès samedi

L’entreprise publique a précisé que le téléphérique fonctionnera désormais tous les jours de 6 heures du matin à 19 heures. Cette reprise s’inscrit dans le cadre du programme de remise à niveau des moyens de transport urbain à Alger, visant à offrir des solutions pratiques et écologiques pour désengorger la circulation dans les quartiers les plus denses de la capitale.

Ce moyen de transport, très apprécié des habitants, permet de relier rapidement plusieurs zones situées sur des hauteurs, souvent difficiles d’accès en voiture. Il représente un gain de temps considérable pour les usagers, notamment aux heures de pointe. Pour de nombreux riverains, la réouverture du téléphérique est une bonne nouvelle, d’autant plus qu’il constitue une alternative confortable et panoramique aux bus souvent surchargés.

Réouverture du téléphérique de Bab El Oued : un retour attendu après plusieurs mois d’arrêt

Selon l’ETAC, la remise en service intervient « après une période de vérification complète, conformément à la réglementation en vigueur ». L’entreprise insiste sur l’importance de ces opérations de maintenance régulières, indispensables pour garantir la sécurité des passagers et la fiabilité du service.

La reprise du téléphérique de Bab El Oued s’ajoute aux autres projets de modernisation du transport urbain à Alger, notamment la réhabilitation de plusieurs lignes de téléphériques et la modernisation du réseau de tramways et de bus. Ces initiatives traduisent la volonté des autorités de renforcer les transports collectifs et d’encourager leur utilisation quotidienne.

Pour les habitants de Bab El Oued et de Z’ghara, cette réouverture marque donc la fin d’une longue attente et le retour d’un moyen de transport pratique, sûr et emblématique du paysage algérois.