À l’approche du Ramadan 2026 : l’État annonce une mesure exceptionnelle pour protéger le pouvoir d’achat

La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, Amel Abdelatif, a annoncé récemment une série de réductions spéciales à l’occasion du mois sacré de Ramadan. Cette initiative vise à alléger la charge financière des familles et à préserver le pouvoir d’achat des citoyens durant cette période de forte consommation.

À LIRE AUSSI : Algérie : un tremblement de terre secoue cette wilaya ce jeudi 05 février

Les réductions concernent principalement certains produits de grande consommation, largement utilisés par les ménages. Bien que la ministre n’ait pas encore publié la liste complète des articles concernés, l’accent semble mis sur les produits alimentaires de base et ceux traditionnellement recherchés durant le Ramadan, tels que les céréales, les huiles, le sucre et certains produits laitiers.

Des produits ciblés pour soutenir les familles

Cette mesure vise à répondre à un double objectif : soutenir les familles qui voient souvent leurs dépenses augmenter pendant le mois sacré, et stabiliser le marché en évitant des hausses de prix excessives. Les autorités espèrent ainsi limiter les tensions sur le budget des ménages tout en assurant une disponibilité suffisante des produits dans les commerces.

Selon la ministre Amel Abdelatif, ces réductions s’inscrivent dans une politique plus large de préservation du pouvoir d’achat des citoyens, particulièrement sensible durant le Ramadan.

À LIRE AUSSI : Sansal perd sa nationalité algérienne et déclare «Je suis seulement français»

Les consommateurs pourront ainsi profiter de prix avantageux sur certains produits stratégiques, ce qui devrait encourager une consommation plus équilibrée et permettre de mieux gérer le budget familial sur l’ensemble du mois.

Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la régulation du marché

La ministre a également rappelé que ces réductions font partie des efforts continus du gouvernement pour contrôler les prix et réguler le marché, surtout à des périodes où la demande augmente fortement. Les autorités prévoient un suivi rapproché afin de s’assurer que les commerçants respectent ces baisses de prix et que l’impact sur les ménages soit réel et tangible.

Cette initiative reflète la volonté des pouvoirs publics de combiner soutien social et stabilité économique, en particulier dans un contexte où l’inflation et la hausse des prix peuvent peser sur le budget des familles.

À LIRE AUSSI : Transport en Algérie : Plus de 100 nouveaux bus reçus au port d’Alger

En conclusion, ces réductions spéciales pour le Ramadan 2026 constituent une mesure bienvenue pour les ménages algériens. Elles devraient permettre à chacun de mieux gérer ses dépenses et de célébrer le mois sacré dans de meilleures conditions, tout en assurant un équilibre entre la demande des consommateurs et la régulation du marché.