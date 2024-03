A l’approche de l’été, Zitouni met en garde contre la hausse des prix des climatiseurs

Hier, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, accompagné du wali Kamel Nouicer, a entrepris une série de visites d’inspection dans la wilaya de Bordj BouArréridj. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de surveillance accrue des secteurs sensibles de l’économie nationale.

Lors de ces échanges, deux sujets cruciaux ont retenu l’attention du ministre : les eaux minérales et les climatiseurs. Après une période initiale de ramadan sous contrôle, caractérisée par la disponibilité des produits alimentaires à des prix raisonnables, Zitouni s’est tourné vers les défis estivaux.

Au sein de l’usine Condor, le ministre a exprimé sa volonté de garantir l’approvisionnement adéquat en climatiseurs à des tarifs abordables. Cette démarche proactive vise à anticiper les hausses de prix traditionnellement observées pendant les périodes de forte demande.

Zitouni a souligné la nécessité d’une régulation stricte du marché pour contrer la spéculation et les hausses incontrôlées des prix. Il a mis en garde contre le rôle néfaste des intermédiaires et des opportunistes dans la chaîne d’approvisionnement.

Garantir la qualité des eaux minérales

Lors de cette visite, le ministre a également lancé un laboratoire de contrôle de qualité et de lutte contre la corruption. Cette initiative s’accompagne de la mise en place d’une commission conjointe avec le ministère de l’Hydraulique pour surveiller l’octroi des licences aux producteurs d’eaux minérales.

Zitouni a insisté sur l’importance de vérifier la conformité des marques d’eaux minérales avec les normes en vigueur, y compris la qualité de l’eau et la précision des déclarations de production. Il a souligné la nécessité de protéger les consommateurs en garantissant le respect des normes d’hygiène et techniques.

Pour conclure, la visite du ministre du Commerce, Tayeb Zitouni à Bordj BouArréridj marque une étape importante dans la surveillance et la régulation des secteurs clés de l’économie nationale. Avec un accent particulier sur la transparence et la qualité, le gouvernement montre son engagement à assurer le bien-être des citoyens et la stabilité du marché.