À la veille de la rentrée : découvrez les prix des fruits & légumes et du poulet sur le marché de gros

Après un été marqué par des tensions sur le pouvoir d’achat, des flambées notables sur certains fruits, des incendies ravageurs et diverses pénuries, les marchés de gros et de détail amorcent une transition bienvenue.

Alors que la saison estivale s’achève, le consommateur algérien découvre des ajustements tarifaires sur plusieurs produits de large consommation, offrant une visibilité un peu plus sereine pour aborder la rentrée.

En effet, la rentrée sociale s’accompagne traditionnellement d’une observation minutieuse des étals par les familles. Heureusement, la tendance actuelle des prix sur les marchés de gros laisse entrevoir des opportunités d’achat plus équilibrées, en particulier pour les légumes de base et la volaille.

Légumes : Prix des produits de large consommation

Les légumes de base, piliers de la cuisine quotidienne, affichent des fourchettes globales stables ou en baisse sur les marchés de gros. Pour la pomme de terre, indispensable des foyers, les prix oscillent entre 60 et 90 dinars le kilogramme.

Du côté de la tomate, les tarifs varient de 70 à 110 dinars le kilogramme pour les calibres supérieurs, tandis que la tomate moyenne se négocie entre 35 et 60 dinars. L’oignon se positionne entre 35 et 50 dinars le kilogramme, et la courgette se trouve entre 80 et 110 dinars.

Les carottes s’affichent entre 120 et 140 dinars le lot ou s’échelonnent de 70 à 100 dinars selon le conditionnement. Les poivrons et piments se vendent entre 100 et 130 dinars. Enfin, la salade verte se négocie entre 160 et 180 dinars, et le concombre oscille entre 65 et 80 dinars le kilogramme.

Fruits de saison : Entre fin d’été et nouveaux arrivages

Du côté des fruits, les produits phares de la saison estivale s’effacent peu à peu pour laisser place aux récoltes d’arrière-saison. La pastèque, qui a rythmé les chaudes journées d’été, se négocie actuellement entre 60 et 80 dinars le kilogramme.

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Le melon jaune se place quant à lui entre 90 et 100 dinars le kilogramme. Le citron, très recherché, affiche des prix oscillant entre 160 et 220 dinars selon les calibres sur les étals de gros.

Volaille : Léger recul des prix du poulet après la flambée estivale

Les prix du poulet enregistrent un léger recul ce mois-ci après plusieurs semaines de forte hausse. Cette baisse est principalement liée à la fin de la saison estivale, durant laquelle la demande accrue des restaurants et des salles des fêtes exerçait une forte pression sur les cours.

Sur le marché de gros, le poulet vivant se situe entre 350 et 370 dinars le kilogramme dans les régions du Centre et de l’Est, et entre 370 et 380 dinars à l’Ouest. Au détail, les tarifs s’échelonnent entre 380 et 410 dinars le kilogramme.

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Concernant le poulet déplumé, les prix se situent entre 500 et 550 dinars le kilogramme, affichant ainsi un recul d’environ 40 à 60 dinars par rapport aux semaines précédentes.

Toutefois, la reprise imminente des cantines scolaires et des activités avec la rentrée pourrait dynamiser à nouveau la demande. Les prochains jours s’annoncent donc déterminants pour savoir si cette baisse se consolide ou si les cours repartent à la hausse.