À la mémoire de mon grand-père, Bouabdallah Mustapha (Belhaj)

Aujourd’hui, nous rendons hommage à mon grand-père, Bouabdallah Mustapha, un homme qui a consacré sa vie à son pays, à sa famille et à ses convictions.

Naissance et Valeurs d’un Homme Engagé

Né le 18 mars 1906 à Bghaouen, dans la wilaya de Tlemcen, il a grandi avec des valeurs d’honneur, de courage et d’amour profond pour la patrie. Ces valeurs l’ont guidé tout au long de sa vie et ont façonné son engagement envers son pays.

Son enfance à Tlemcen a été bercée par les traditions et les valeurs familiales, qui ont contribué à forger son caractère et son sens de la justice. L’amour de la patrie était une valeur primordiale, transmise de génération en génération.

🟢 À LIRE AUSSI : “On était chez nous” : Robert Ménard lie sa rancœur envers l’Algérie à l’indépendance de 1962

Son Rôle Pendant la Guerre de Libération Nationale

Pendant la guerre de libération, il a mis toutes ses terres et ses biens au service de la révolution. Ses fermes sont devenues des lieux d’accueil, des centres stratégiques et des bases pour l’Armée de Libération Nationale (ALN).

Son engagement ne s’est pas limité à un simple soutien moral ; il a activement participé à la lutte pour l’indépendance en mettant à disposition ses ressources et ses biens pour soutenir les combattants de la liberté. Il a transformé ses propriétés en des lieux sûrs et stratégiques pour la révolution algérienne.

Une Terre d’Accueil pour les Révolutionnaires du Monde

Il a accueilli et soutenu de nombreux révolutionnaires et combattants de la liberté. Parmi eux se trouvaient des figures qui deviendront plus tard des chefs d’État et des leaders historiques, tels que Nelson Mandela, Mohamed Boudiaf, Ahmed Ben Bella, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Houari Boumédiène, Frantz Fanon ainsi que d’autres grands hommes et femmes.

Son hospitalité et son soutien indéfectible ont fait de sa maison un lieu de rencontre et d’échange pour les leaders de la lutte pour la liberté à travers le monde. La présence de Nelson Mandela et d’autres figures emblématiques témoigne de l’importance de son rôle dans le mouvement de libération internationale.

Ses terres n’étaient pas seulement des propriétés ; elles étaient des espaces de résistance, de réflexion et d’espérance.

🟢 À LIRE AUSSI : M’bolhi, le gardien de but le plus capé de l’histoire de l’Algérie, raccroche

Un Pilier de Dignité et d’Action

Respecté par les responsables de la Wilaya V pour ses actes plus que pour ses paroles, il incarnait l’homme qui agit avant de parler, qui donne avant de réclamer, qui sert sans chercher la reconnaissance.

Son humilité et son sens du devoir en ont fait un exemple pour sa communauté et pour tous ceux qui l’ont côtoyé. Il a toujours privilégié l’action à la parole, démontrant ainsi un engagement sincère et désintéressé envers les autres et envers son pays, l’Algérie.

Pour sa famille, il a été un pilier de dignité. Pour son pays, une force discrète mais essentielle de l’Histoire de l’Algérie.

Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et fasse de ses sacrifices une lumière éternelle.

Que son parcours inspire les générations futures.

Par Fayçal Bouabdallah

🟢 À LIRE AUSSI : La loi sur la déchéance de la nationalité algérienne prend effet : que change le décret présidentiel ?